A kiállítás megnyitóján Ifj. Gyergyádesz László, a Biennálé megálmodója, a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezetője köszöntőjében visszatekintett a 2002 óta megrendezett kiállítás történetére. Felelevenítette, hogy a Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennáléhoz számos terület, fogalom tartozik (például keresztény-, vallásos-, szakrális-, egyházi- és liturgikus művészet), azonban egyet, a keresztény tematikát, mint az európai művészet egyik legfőbb összetevőjét, kiemelték.

Ifj. Gyergyádesz László, a Biennálé megálmodója, a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezetője

Fotó: Horváth Péter

− A biennálé 22 éves története alatt összesen 1451, átlagosan 132 alkotást sikerült kiállítani a mindenkori zsűri után. A számok alapján tehát egyértelmű, hogy a biennálé jelentős űrt tölt be a magyarországi kiállítási palettán − emelte ki Ifj. Gyergyádesz László, hozzátéve, hogy tovább emeli a jelentőségét a hozzá kapcsolódó módszeres gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött egy 600 alkotást számláló, keresztény tematikájú speciális gyűjteményi egység is a nem egyházi fenntartású múzeumokban.

Ifj. Gyergyádesz László az idei biennáléról szólva kiemelte, hogy 2023 novemberében közzétett felhívásukra ezúttal 232 művész 232 alkotást, illetve sorozatot adott be, amiből a zsűri összesen 137 alkotó 137 művét, sorozatát javasolta kiállítani és a katalógusban megjelentetni.

A prófécia a téma

Az idei tárlat tematikája a prófécia. − A 12. alkalomra választott témánkat világunk jelenlegi helyzete teszi különösen aktuálissá, hiszen rengeteg a bizonytalansági tényező − háborúk, bolygónk erőforrásainak felélése, klímaváltozás, energiaválság, túlnépesedés, migráció −, s ez a jövőnkbe vetett hitünket is erőteljes befolyásolja − emelte ki a kiállítás kurátora, és emlékeztetett, hogy amikor egy-egy biennálé tematikáját kiválasztják, egyre inkább igyekeznek tehát a világ jelenlegi problémáira is reflektálni, ezzel is elősegítve a hagyományos keresztény ikonográfiai megoldások, ábrázolások megújítását, újraértelmezését a kortárs képző- és iparművészetben.

Az alkotások jó eséllyel megmaradnak az örökkévalóságnak

− Az egyházakat és a múzeumokat a történelemszemléletük kapcsolja össze − mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára megnyitó beszédében. Vincze Máté hozzátette, a múzeumok és az egyházak nem a pillanatnyi világban élnek, nem azt tekintik állandónak, hanem akár kétezer éves távlatokra is visszagondolnak. − Az élő és a halhatatlan művészet az egyházakon és a múzeumokon keresztül kerül be a köztudatba és marad meg az örökkévalóságnak − emelte ki.

A helyettes államtitkár szerint a biennálé immár tradíció, amelyre büszkék lehetünk, az alkotások pedig jó eséllyel megmaradnak az örökkévalóságnak, és megmutatják azt, hogy mit gondol a kétezres évek keresztény gondolkodó embere a világról ebben az időszakban. Azt is kiemelte, hogy Kecskemét leképezi mindazt, amire az ország büszke lehet, mind a kultúra, mind a gazdaság területén.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára

Fotó: Horváth Péter

Vincze Máté hangsúlyozta, ebben a nem egyszerű időszakban is jó emlékeztetni magunkat arra, hogy van mihez visszanyúlnunk, van mire támaszkodnunk, van mire visszanéznünk, ezért is különösen aktuális az idei biennálé témája, a prófécia, ami megfogalmazása szerint előre látja a jövőt, amikor bizonytalanság övezi mindennapjainkat.