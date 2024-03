A Petőfi200 emlékév zárásaként az 1848-49-es szabadságharc évfordulója tiszteletére rendezett ünnepséget a költőóriásról készült szoboravató tette teljessé. Szász János, polgármester ünnepi beszédében felidzéte a 176 évvel ezelőtt történt eseményeket. Így fogalmazott: – Forradalmi láz söpört végig ezen időszakban Európán, de bátran mondhatjuk, a magyar forradalom és az azt követő szabadságharc volt a legmeghatározóbb ezek közül. A forradalmi eszméket olyan erős nemzeti érzés, hatalmas szabadság iránti vágy tüzelte, mely nem tántorította el a forradalmárokat semmilyen túlerővel szemben. A forradalom nem győzött mégis eredményeket ért el. Tiszteletből a magyar ember szerte a világban március 15-én kokárdát tűz a szíve fölé. Nem azért teszi, hogy lássák, hanem hőseink iránti tiszteletből, igazi magyar hazafiasságból.

Az alkotást Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője ajándékozta a településnek

Fotó: Vajda Piroska

A március 15-ei ünnep kapcsán két szó biztosan eszünkbe jut: a szabadság és a hazaszeretet.

Nekünk itt Petőfiszálláson egy név is kapcsolódik ehhez az ünnephez. Petőfi Sándor neve, aki a márciusi ifjak egyik kiemelkedő alakja volt. Nagy öröm számunkra, hogy nemzeti ünnepünk alkalmával az emlékparkban egy új Petőfi-szobrot leplezhetünk le. Annak a költőnek a szobrát, aki az Alföld szülöttjének vallotta magát. Az egyszerű nép fiaként énekelte meg az alföldi puszta, a rónaság, szülőföldünk szépségét. Költészetét azonban elsősorban a haza szolgálatába állította. Lantom, kardom tied, oh szabadság! – írta a költő. Ez az idézet ihlette a település címerének egyik részletét is, a lant és kard ezért látható Petőfiszállás címerében – mondta a polgármester. Majd így zárta gondolatait: Reméljük, hogy a Petőfi-szobor megerősíti közösségünket abban, hogy Petőfi Sándor nevét viselheti településünk. A költő példát ad mindannyiunknak arra, hogy egyik legnagyobb emberi érték a szabadság, melynek megőrzésében mindannyian felelősek vagyunk.

Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő ünnepi beszédéből kiderült, hogy szerte világban mintegy négyszáz Petőfi-szobor található. Ebből 45 szobor a Lakitelek Népfőiskola közreműködésével készült el. A szobrokat Lantos Györgyi és Máté István készítették. Felidézte, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évofordulójára készülve pályázatot adtak be 30 Petőfi-szobor megvalósítására. Ezek aztán megjelentek Ukrajnában, a Felvidéken, Délvidéken és szerte az országban. A petőfiszállási a 29. szobor, így ma már a választókerület minden településén van Petőfi-szobor. Az utolsó 30. szobor Moszkvába kerül – sorolta a honatya.