Hírportálunkban már részletesen szóltunk a Mátyás Király Citerazenekar jubileumáról, de ebben a beszélgetésben további érdekességek is hallhatók. Sulczné dr. Bükki Éva mesélt magáról, saját elhivatottságáról, majd szólt a zenekar alapításáról, mindennapjairól.

A beszélgetés során kitért arra is, hogy itt Kecskeméten, a Kodály városában megbecsülik a népzenét is. Több citerás csapat van, jó kapcsolatot ápolnak egymással. Nem utolsó sorban a város is elismeri szakmai munkájukat, támogatja őket.

A 15 év alatt sokfelé felléptek, nemcsak Kecskeméten. A legmesszebbre, Manchesterig jutottak, ahol az ott élő magyaroknak játszottak. Helyi szinten is örömmel fogadják őket, de a külhonban érzik igazán, hogy értéknek tekintik a citerázást, a zenei játékukban élik meg magyarságukat.

További részletekért hallgassa meg a beszélgetést!

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu YouTube-csatornáján is.