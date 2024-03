Forgó Marianna több ezer képes levelezőlap tulajdonosa. Gyűjteményében számos témakör, egyebek között a természet- és környezetvédelem a hit, a néphagyományok, a világi, egyházi ünnepek, az utazás is megtalálható.

Forgó Marianna gyűjtőszenvedélye ma sem lankad

Fotó: Gulyás Sándor

– Engem, mint minden gyermeket megragadtak a körülöttem lévő, számomra érdekesnek ítélt tárgyak, mint például a különféle madártollak, kövek, ásványok, gyufásdobozok, kártyanaptárak, szalvéták, vagy éppen a képes levelezőlapok. Ösztönösen kezdtem mindenfélét gyűjteni. Elsőként a naptárkártya került a figyelmem középpontjába, majd a középiskola elvégzését követően az ásványok. Édesanyámmal rendszeresen jártuk az országot, élményeinket fényképeken örökítettük meg. Rá kellett jönnünk, hogy a magunk készítette fotóknál sokkal szebbek és mutatósabbak a képes levelezőlapok. Az első darabok képezték képeslap gyűjteményem alapjait – mondta el hírportálunk érdeklődésére Forgó Marianna.

A kerekegyházi születésű hölgy gyűjteménye folyamatosan gyarapodott, ma már több ezer darabot számlál.

– A kezdetekben nem tematikusan gyűjtöttem a képes levelezőlapokat, később, miután úgy határoztam, hogy közszemlére teszem anzixszaim, témakörökbe rendszereztem azokat. Lényegében mindent gyűjtök, külföldieket is, mert soha nem tudom előre, hogy miből fogom összeállítani a következő tárlatom anyagát. Kerekegyházán 2012-ben az „Állatok imája" című tárlaton a legkülönfélébb állatokat mutattam be képeslapjaimon, különböző pózokban és stílusokban, komolyan és tréfásan megrajzolva, festve, vagy éppen fényképen megörökítve akár természetes környezetükben. Később Petőfi és kora címmel a szabadságharcban résztvevők életét ismerhették meg levelezőlapjaim segítségével szülővárosom lakói. Feldolgoztam többek között Assisi Szent Ferenc életét, állítottam össze anyagot a Ferencesek hazánkban, Természet- és környezetvédelem a hit tükrében címmel. A most megnyílt kiállításom a húsvéti ünnepkört mutatja, felölelve az egyházi vonatkozású résztől kezdve a néphagyományokig bezárólag. Jelenleg Szolnokon látható tablóm Szűz Mária lourdes-i jelenéséről, illetve Magyarország búcsújáró helyeiről – sorolta a gyűjtő, Képeslap Múzeum Baráti Kör tagja.