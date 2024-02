Szekér Anna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatója, és már egészen kicsi kora óta biztos volt abban, hogy a színpadon képzeli el az életét. A beszélgetés alatt elmesélte a pillanatot, amikor rájött, hogy mivel szeretne foglalkozni, de megtudhattuk azt is, hogy hogyan épül fel egy operaénekes növendék átlagos napja.

Megosztotta azt is, milyen praktikákkal, módszerekkel védekezik a megfázás, a betegségek ellen, hiszen az ő pályáján különösen fontos, hogy mindig a maximumot tudja kihozni magából.

Anna minden egyes szavából sugárzik a szenvedély és az elhivatottság, és mindent megtesz annak érdekében, hogy egy nap az álmait élhesse. Az álmairól, céljairól is mesélt, melyek között mindig is szerepelt a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház is, de elárulta, hogy számára a legfőbb cél, hogy másokat is boldoggá tudjon tenni a zenén keresztül, erre pedig többek között a mai napon is lesz lehetősége a Hírös Agóra színpadán énekelve.

További érdekességek derülnek ki a tehetséges kecskeméti operaénekes növendék életéről az alábbi felvételen:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.