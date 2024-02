Örökség – Tudás – Közösség címmel vette kezdetét a szentendrei Skanzen fél éven át tartó országjáró eseménysorozata, amelynek során 79 helyszínen szakmai és közösségi találkozókon várják az érdeklődőket. A kiállításokat, előadásokat, képzéseket magába foglaló programokat a Skanzen országos lefedettségű hálózata segítségével juttatja el a hazai kistelepülésekre a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Első állomásként Móricgáton, a Szellemi kulturális örökség Magyarországon című fotókiállítást nyitották meg, majd az utazótárlat az ország további tizenhét helyszínén lesz látható.

A Skanzen Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága megbízásából Farkas-Mohi Balázs által készített művészi fotográfiák bepillantást engednek közösségek életébe, a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő színes hagyományok világába: a mohácsi busójárástól kezdve a halászaton, vadászaton és solymászaton át a kalocsai hímzésig. A fotográfiákon a látogatók nemcsak az élő kézműves, gasztronómiai és előadóművészeti szokásokat ismerhetik meg, hanem az adott régióban működő, hagyományukat ápoló örökségközösségeket is.

– Fantasztikus tradíciók léteztek ezen a vidéken is. Egy faluközösség a saját törvényei szerint működött, voltak szokások, voltak hagyományok. A mindennapoknak is saját szabályrendszere volt, akárcsak az ünnepeknek. Volt jellegzetes viselete minden korosztálynak, volt viselete a hétköznapoknak és ünnepeknek is, de megváltozott az élet körülöttünk, és megváltoztak ezek a hagyományok, és nagyon sok szokásunk elveszett már. Szerencsére még a mai napig is vannak olyan élő hagyományok, amelyekre éppen ezért – mert most már nagyon kevés és ritka alkalom adódik ezeknek a gyakorlására és megőrzésére –, különösen kell vigyáznunk. Ezeket az örökségeket meg kell mutatni a világnak, példát kell adni más közösségek számára. Az a fontos ezekben az örökségekben, hogy egyes közösségeknek a megtartó erejét jelentik – hangsúlyozta a móricgáti kultúrházban tartott tárlatnyitón dr. Csonka-Takács Eszter.