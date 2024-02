A város művészettörténeti, építészettörténeti jelentőségéről álljon itt egy napjainkból származó idézet is: „Kecskeméthez kötődik a magyarországi szecessziós építészet felfedezése, még akkor is, ha akkoriban, amikor ez történt (az 1970-es és ’80-as években) a város szürke volt, rejtette a kincseit, és csak a kutató szem fedezhette fel a csodáit. Az akkori fiatal művészettörténészeknek nagy élményeket nyújtott a város és maga az országszerte meginduló szecessziósépítészet-kutatás. […] A szecessziós építészet – felfedezésének – kora után élmény volt nyomon követni az újabb és újabb generációk kutatásai során előkerült és publikált, egyre gazdagodó műtárgy- és forrásanyagot, az újabb és újabb szempontok, illetve teóriák megjelenését a szecesszió meghatározása és különféle változatainak (így a magyar szecesszió) leírása terén, részt venni az ezek körüli – ugyan nagyon ritka – szakmai vitákban. (Keserü Katalin: ifj. Gyergyádesz László: Kecskemét szecessziós építészete. I. Modern és magyaros. In: Magyar Iparművészet 2020/2. pp. 42–43.)

A rendezvényen közreműködött Szabó Kocsis Zsuzsa népdalénekes, muzeológus és Vadas László népzenész, zenetanár.

A konferenciát a Szecessziós Magazin, a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Petőfi Kulturális Ügynökség közösen szervezte.