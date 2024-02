A város önkormányzata a legutóbbi ülésén hallgatott meg beszámolót a helyi értéktár bizottság éves munkájáról. A 2022-es esztendő második, illetve a múlt év első félévét felölelő összegzésben Romsics Imre részletesen ismertette a bizottság egyes ülésein hozott döntéseket. Bemutatta azokat az eseményeket is, amelyeken például a már hungarikumnak minősített kalocsai hímzést, írást és pingálást mutatták be megyei és országos rendezvényeken.

Kalocsa város első pecsétje

Fotó: Beküldött fotó

A felsorolásból nem maradt ki az sem, hogy 2022 novemberében felavatták Szarka Vëra emlékszobrát Homokmégyen. Szó esett arról is, hogy a helyi értéktár bizottság javaslatára a vármegyei értéktár bizottság tavaly márciusban felvette a kalocsai Jézus szíve búcsú és körmenetet – a kulturális örökség kategóriában – a vármegyei értékek közé. A beszámolóból az is megtudható, hogy Kalocsán tavaly március 15-én nyílt Az egyetlen…Petőfi sírvers Kalocsán című kiállítás a Viski-múzeumban, ahol Szabó Ferenc sírkövét, Petőfi Sándor sírversét mutatták be.

Az önkormányzati ülésen Pécsi Vivien arra is felhívta a figyelmet: jelenleg a vármegyei értéktár bizottság elbírálására vár, hogy a Tóth Mike-féle ásványtár és Kalocsa város 1729-ben alkotott első pecsétje is a vármegyei értéktárba kerüljön.