Több mint ötven helyi polgár gyűlt össze, hogy meghallgassa azokat a költeményeket, amelyek sokat jelentenek az előadóknak. Izsákon hatodik alkalommal szervezték meg a kávéházi rendezvényt, amelynek a kiötlője Bozókyné Mónika volt. Most tíz asztal körül, közel hatvan személy élvezte az irodalmi műsort. A kávéházi jelleget az adta meg, hogy egy vállalkozó – térítésmentesen – kínált kávét, teát, sós és édes süteményeket a hallgatóságnak.

Tetézi Lajos korábbi művelődésiház-igazgató, újságíró köszöntött az érdeklődőket, és megállapította, hogy a rendezvény fontos az izsákiak számára, ugyanis a hóesés ellenére sem maradtak üresek a székek. Ahogy ismert, 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását. Ennek tiszteletére elénekelte a közönség a minden magyar számára jól ismert dalt. Ezt követően olvasták vagy mondták el a kedvenc verseiket az irodalom kedvelők. Volt köztük Petőfi Sándor által írt vers is, amelyhez Tetézi Lajos annyit fűzött, hogy az idehaza legismertebb magyar költő születése helyéért több település is harcba szállt.

A szabadszállásiak csakúgy, mint a kiskunfélegyháziak, végül a kiskőrösiek győztek, lévén ott anyakönyvezték a költőt. De az izsákiaknak is van egy történetük. Állítólag a mindenórás édesanyát, Hrúz Máriát Kiskőrösre kellett szállítani 1822. december végén, mert evangélikus keresztelést csak ott lehetett megtenni. De a babával nem értek el oda, hanem az Izsák határában lévő Hármasi Csárdában kellett megállniuk, ahol a kis Alexander (Petőfi Sándor) meglátta a napvilágot. A versmondóknak Bozókyné Mónika adott át egy-egy oklevelet, megköszönve a fellépésüket. A rendezvény nyolc óra körül ért véget.