A mára nem csak lakóhelyükön, hanem a távolabbi településeken is ismertté vált népszerűvé társulat a kortárs író, Egressy Zoltán József Attila-díjas író, költő: Portugál című művének színpadi változatát vitték el Tompára, ahol nem először vendégszerepeltek. A Portugál évtizedek óta sikerdarab a hazai színházakban, Egressy Zoltán darabja és az előadás is érzékeny pontokra tapint, miközben látszólag könnyen fogyasztható, rendkívül szórakoztató. Az önmagukba fulladó életekről szó, ahol nincs kitörési lehetőség. A történet egy eldugott kis településen, annak is a kocsmájában játszódik, amely az egyetlen közösségi tér és ahol megállt az idő. Az itt élő, lélekben megrekedt, lecsúszott, a gödör fenekén tengődő emberek vágyai, álmai rajzolódnak ki az alkohol ködös történetben, amely során megjelenik a kitörés reménye, de az előadás végére kiderül, hogy a sokak által ismert történet cselekménye voltaképpen állóvíz, nem fejlődik, nem jut sehova.