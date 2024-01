Steiner Ágnes, a szervező egyesület vezetőjének köszöntője után Basky András polgármester köszönetet mondott az egyesületnek, hogy Lajosmizsére vitte a hat alkalmas kiállítássorozatot, majd a tárlatot és az alkotókat méltatta.

Mint fogalmazott, mind a festmények, mind a fotók különlegesek. Szakolczai Krisztina tájképei szinte festmény hatást keltenek, és abba a pillanatba varázsolják a szemlélőt, melyben az adott kép készült.

A polgármester kiemelte Szepes Rita portréi kapcsán, hogy azokban mindig új részleteket fedezhet fel a befogadó, és megragadják a nézőt. Mindkét alkotóval kapcsolatban elismerő szavakkal illette maximális felkészültségüket.

A polgármesteri köszöntő után az alkotók bemutatták munkásságukat a közönségnek. Szakolczai Krisztina kutatás-fejlesztési projektmenedzserként dolgozik, a fotózás a hobbija, amit egy bő évtizede kezdett komolyabban művelni.

Számára a természetfotózásban a legfontosabb, hogy a hétköznapi irodai munkából, a monotonitásból, a mindennapi stresszből és városi rohanásból kiszakadjon, megleshessen vissza nem térő pillanatokat, és a képein keresztül leginkább nyugalmat, harmóniát és csendet tudjon közvetíteni.

Bevallása szerint elsősorban a madárfotózás, a tájképfotózás, valamint az absztrakt formák érdeklik.

Kiváló művészminősítést 2018-ban szerzett, A-MAFOSZ diplomát pedig 2021-ben. A Vadvilág Természetfotó Egyesületnek 2015 óta rendes tagja.

Képei itthon és külföldön (Németország, Ausztria, Franciaország, Csehország, Finnország, Norvégia, Oroszország) is számos helyen megjelentek önálló kiállításokon és nemzetközi fotó fesztiválokon. Egyebek mellett legfontosabb eredményeinek tekinti a Montier Photo Festival 2023 növények kategóriában, a Golden Turtle 2023 nemzetközi fotóverseny absztrakt kategóriában, és a GDT European Wildlife Photographer of the Year 2022 tájkép kategóriában elért kiemelt helyét, valamint Év természetfotósa 2022 versenyen Emlősök és viselkedésük kategóriájában az első helyet.