Az idő során kialakult egy lakossági gyűjtés esküvői fotókkal, adatokkal, nevekkel, időpontokkal, történetekkel. Az esküvői gyűjtéshez az is hozzátartozott, hogyha valakinek valamilyen relikviája van, ruha, fátyol, cipő, esküvői meghívó, bármi, akkor azokat is le lehetett fényképezni és ugyanarra az esküvői platformra feltölteni.

– Vuity István bajai szabómester hívta fel a figyelmemet erre programra. Tekintettel arra, hogy ruhaipari mérnök vagyok eredetileg, és fogékony vagyok a ruhákra, ez nagyon érdekelt – mondta a baon.hu-nak Éber Anna, a bajai Türr István Múzeum munkatársa.

A Magyar Nemzeti Múzeum később minden magyar múzeumtól is felajánlást kért a gyűjteményeikben lévő esküvővel kapcsolatos anyagokból.

Éber Anna azon túl, hogy a saját családi gyűjteményüket, az Éber-emlékházban fellelhető képeket feltöltötte, azzal is foglalkozott, hogy a Baja környékén jellemző esküvőket is felkutatta. Arra törekedett, hogy a környéken élő minden népcsoportból legyen minta.

– Úgy gondoltam, ha már van egy nagy, országos gyűjtés, akkor ezt a vidéket is reprezentálja megfelelően az ember. Bunyevác, sokác, sváb, bukovinai székely, felvidéki és természetesen sok magyar nemzetiségű pár képét feltöltöttem, valamint polgári viseletben lévő párok képeit, összesen közel kétszázat az 1900-as évek elejétől napjainkig. Az országos feltöltöttség 1500 körül van jelenleg – mondta hírportálunknak Éber Anna.

Genáhl Péter (1920-1986) kőműves és Fischer Rozália (1921-2007) házasságkötés 1940-ben Vaskúton

Fotó: Beküldött fotó

Márciusban a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai és a fő kurátor és ötletgazda, Simonovics Ildikó divattörténész, muzeológus átnézte annak a rengeteg tárgynak a fotóját, amit a lakosság beküldött, és a beválogatás során esett a választásuk egy vaskúti sváb ruhára, illetve a szeremlei falumúzeumban található esküvői koszorúra.

– Bekerült továbbá egy felvidéki koszorú is a feltöltéseimből, illetve a Türr István Múzeum is felajánlott egy különleges, óraalakú keretezett koszorút, ami az állandó kiállításban is szerepelt Baján, és augusztus végén vissza is kerül oda. Régen szokás volt egy üveges keretezett dobozban megőrizni az esküvői pártát vagy koszorút, fényképet, illetve a fiú bokrétáját. Ezt a tiszta szobában vagy a nappaliban tartották az emberek. Ebből országosan nagyon sok és sokféle van, tájegységenként különbözőképen oldották meg – tette hozzá a bajai gyűjtő.

A Nemzeti Múzeum Magyar menyasszony tárlatán 77 koszorút láthat a közönség, amelyből három Baja környékéről került be Éber Anna gyűjtése alapján.

Vuity István szabómester műve is bekerült a kiállításra

Bekerült a menyecskeruhák közzé a bajai Vuity István szabómester egyik remekműve is, amely egy kalocsai menyasszonynak készült, Borbola-Bús Kittynek, a ruhát kézzel hímezte ki egy kalocsai népi iparművész, Kriptáné Halász Zsuzsanna.

A felhívásban a lakosság nagyon lelkes volt, szerették a projektek, sokan önállóan is beszkennelték, feltöltötték saját, családi képeiket. Ez a folyamat még most is zajlik a magyarmenyasszony.hu weboldalon.

– Simonovics Ildikó, a kiállítás kurátora megígérte, hogy ami a weboldalra felkerül, az valamilyen formában szerepel a tárlaton. Ezt úgy oldották meg, hogy van egy lesötétített tér, ahol az érdeklődők egy klaviatúrán beírhatják a nevet és a kivetítőn megnézhetik a nagy fotót. Igazán jó érzés régi családtagokat itt viszont látni. Aki a kiállítás végéig feltölt, megtekintheti szeretteit a kiállításon, Budapesten – fogalmazott Éber Anna, a Türr István Múzeum és az Éber-emlékház munkatársa.

Régi felvételeken is láthatóak a ruhák

Fotó: Beküldött fotó

Két nagyon szép könyv is készült a kiállítás kísérőjeként: egy album és egy tanulmánykötet. A tanulmánykötet körbejárja az esküvő és házasság témáját tudományosan is, minden oldalról, szakértők bevonásával. Ezek a tanulmányok podcast formájában is elérhetőek. Az albumban a két bajai kötődésű ruha is helyet kapott. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása december 13-án nyílt meg és augusztus 25-ig látogatható.