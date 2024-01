A bemutatót az óvodában egy maci témahét előzte meg, így a kiállításon részt vevők a gyerekek alkotásait is megcsodálhatják. A napokban szerveznek mézkóstolást, ihatnak málnaszörpöt is a legkisebbek. A mézkóstoláshoz a mézet Borka-Gubicza Ildikó és családja ajánlotta fel. A fotózkodni vágyókra is gondoltak az óvoda dolgozói egy fotósarok megvalósításával, ahol egy óriás macival lehet képet készíteni. Ezen felül még adománymaci-vásárlására is lehetőség nyílik jelképes összegért, melynek bevételével az óvodai csoportok gyermekeit kívánja támogatni az intézmény. Ehhez a kezdeményezéshez az óvoda elfogad plüssmaci-felajánlásokat – tájékoztatott Makai Marianna.

Pénteken kiderül, meddig marad a tél

Közismert a medvével kapcsolatos jóslás: ha február 2-án a medve kijön a barlangjából és süt a nap, meglátja az árnyékát, akkor még hosszú, kemény tél áll előttünk.

Aki a tél elől menekülne vagy csak vágyik egy maci szerető ölelésére, az ne feledje, a tárlat február 2-ig, péntekig lesz látogatható 8-tól 16.30-ig, utána hagyják a macikat újból téli álmukba szenderülni. A délelőtti órákban iskolai csoportok fogadására is van lehetőség a különleges kiállításon. Belépés „külsősöknek” 200 forint. Helyszín: izsáki óvoda, Kodály utca 2.