A tizenhét éve működő tabdi társulat a Picard Tünde által írt és rendezett darabját tűzte műsorára, a színdarabban a Rómeó és Júlia előadásának humoros pillanatokkal teli próbáiba nyerhettek betekintést a nézők, akik lelkes nevetéssel és vastapssal nyilvánították ki tetszésüket előadás közben is. Az amatőr színészek előadásmódja ötvözi a vándorszínészek hagyományait a modern és szórakoztató színjátszással.

A Picard név ismerősen hangzik a cirkusz világából, nem véletlen az egybeesés, hiszen Picard Tünde, a darab írója és rendezője a több mint százéves cirkuszdinasztia leszármazottja, artista édesanyja Amerikában találkozott édesapjával, bejárták a világot, majd a Bács-Kiskun vármegyei Tabdin telepedtek le. A rendező családjából a szülőkön kívül két testvére és lánya is a cirkusz világában dolgozik, saját elmondása szerint a szüleitől sok segítséget kap a színházi darabok rendezésénél, a színházi előadásokban is több családtag játszik. A Tabdi Amatőr Színjátszó társulatot támogatja a tabdi önkormányzat is.