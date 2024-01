Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik – mondta gróf Széchenyi István csaknem két évszázaddal ezelőtt. A sokat idézett gondolat napjainkra mit sem veszített időszerűségéből – fogalmazott a kiállítás megnyitóján Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója. Köszöntőjében elmondta, a 2024-es év a kiskunfélegyháziak számára két kiemelt évfordulót tartogat, ezért a kiállítás tematikája is e két jeles ünnep köré szerveződött. Az egyik ilyen esemény, hogy a település idén ünnepli városi címének 250. évfordulóját, azt a nevezetes eseményt, amikor mezővárosi rangra emelve a régió egyik kiemelt tagjává vált.

Félegyháza az idők folyamán több nagyszerű embert is adott világnak, köztük a Móra család tagjait. Így a 2024-es év másik jeles eseménye a Móra Emlékév, hiszen ebben az évben fonódik egybe Móra Ferenc halálának 90., születésének 150., Móra István születésének 160., és Móra László halálának 80. évfordulója. A két meghatározó esemény hatására döntöttek úgy, hogy az idei magyar kultúra napi tárlat Kiskunfélegyháza és Móra család köré szerveződik. A tárlat célja, hogy betekintést engedjen a kiskunfélegyházi alkotók sokszínű látásmódjába és lehetőséget biztosítson arra, a munkájukon keresztül mi is közelebb kerüljünk Félegyházához, a Móra családhoz és jobban megértsük mit is jelent kiskunfélegyházinak lenni – összegezte az igazgató.