A magyar népmesék közül az egyik legismertebb történetet Kuthy Ágnes rendezésében viszi színre a társulat. A részletekről a Ciróka Bábszínház adott ki sajtóközleményt.

Az iskolásoknak szóló élőzenés, táncos előadás a történet mélyebb rétegeinek feltárására, megértésére is törekszik. Ez a korosztály már alkalmas a mesében lévő konfliktusok felismerésére, értelmezésére. Nyilvánvaló képtelenség számukra, hogy egy szülő elkergesse gyermekét, bármilyen butaságot is követ el, a szimbólumokon keresztül azonban népmese felkészíti a gyerekeket a különböző élethelyzetek kezelésére. A szülőtől való elválás konfliktusától az elfogadásig számos üzenete van ennek a történetnek. Az előadáshoz drámapedagógus által összeállított játékos feladatsor is készül, amely a látottak iskolai feldolgozását segíti.

A só című népmesének számos változata született, elemei megtalálhatóak az ázsiai és európai mese kultúrában is.

Kuthy Ágnes, a darab rendezője elmondta, hogy az előadás alapjául egy erdélyi változat szolgált, ami annyiban tér el a jólismert magyar népmesétől, hogy a királylány, – miután az édesapja elkergeti otthonról – nem az erdőben bolyong, ahol rátalál egy királyfi, hanem elszegődik segédszakácsnak a szomszéd királyfi konyhájába.