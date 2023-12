Harsányi Zsuzsanna, az ismert kecskeméti festőművész 2015-ben alapította meg a Kecskeméti Felnőtt Rajz- és Pasztell kört, melynek tíz tagjának alkotásaiból rendezte meg a most látható kiállítást. Bónáné Nagy Éva, Csepelláné Kertli Judit, Farkas Brigitta, Gajdácsi Irén, Havasi Kitti, Jusztin Sarolta, Ludnai Tünde, Paulik Ágnes, Tüske Tímea és Vörösné Kis Andrea több alkotását láthatták az érdeklődők a megnyitón.

A kiállításon Vadas Csenge népdalokkal, adventi dallomokkal emelte az esemény hangulatát.

Harsányi Zsuzsanna köszöntötte az alkotókat és a vendégeket. Elmondta: a kecskeméti felnőtt Pasztell Kört szakkör jelleggel 2015-ben hozta létre. Korábban több könyvet írt, ekkor érezte úgy, hogy addig felhalmozott szakmai tudását, kötelessége nem csak szakkönyveiben, hanem személyesen is továbbadnia. Most elérkezett annak a pillanata is, hogy tanítványainak alkotásait bemutassa.

A tagok olyan festészet iránt érdeklődő kezdő, vagy amatőr festőként tanulni vágyó felnőttek, illetve ilyen irányú továbbtanulást fontolgató fiatalok, akik szeretnék elsajátítani a rajzolás alapjait és egy új technikát megismerni, a pasztellt.

A Rajz-és Pasztell kör tagjai az évek alatt folyamatosan változtak, újak kapcsolódtak be, de vannak állandó és vissza-visszatérő alkotóik is.

A 8 év alatt több mint 30 tanítványa volt, a mostani kiállításon jelenlegi tanítványai mutatkoznak be, akikre nagyon büszke.

A kétheti rendszerességű délelőtti, és a havi egyszeri egész napos hétvégi találkozásokon, kiscsoportos foglalkozások keretében sajátítják el, egyénre szabottan, a rajz és festészeti alapokat. Emellett nyári táborokat is szervez, ahol a természetben is alkothatnak.

Beszédében a pasztell technika szépségéről is szólt, mely a tanítványokat is szinte azonnal magával ragadt.

A megnyitón a kiállító tanítványok közül a jelenlévők meséltek magukról. Tüske Tímea a gyermekvédelemben dolgozik, pedagógus végzettségű. Több éve alkot, a kecskeméti művészeti szakkörben kezdte. A rajz alapismeretek elsajátítása végett kereste fel Harsányi Zsuzsannát, aki bevezette a pasztell képek világába is. Azonnal beleszeretett a technikába.