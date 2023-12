A projekt a Széchényi 2020 program keretében 1,1 milliárd forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg – olvasható az önkormányzat közleményében. Ebben arról is beszámolnak, hogy beruházás célja a Bugac határában feltárt Árpád-kori monostor és a körülötte elterülő, virágzó Árpád-kori település életének, valamint az ott előkerült, kimagasló kvalitású leletanyag bemutatása, turisztikai hasznosítása volt. A projekt során megépült látogatóközpont közel 2000 négyzetméter területen innovatív kiállításoknak, foglalkoztató tereknek ad helyet. A látogatókat korszerű kiállítótér, múzeumpedagógiai foglalkozásra, előadások tartására alkalmas terek várják, ahol különféle turisztikai és kulturális szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A gépkocsi és buszparkoló kialakítása mellett a Bugaccal összekötő, kerékpárral is járható gyalogút felújítására is sor került.