Tizenhárom évvel ezelőtt már játszották ezt a darabot, hogy most ismét ezt tűzték műsorra annak az az oka, hogy a társulat rendezője Supka Éva, ehhez a darabhoz tudott szereplőket állítani. A főszerepek közül ketten, Répási Imre és Hunyadi Edit ugyanabban a szerepben játszanak mint 2010-ben. A másik két főszereplő azonban most debütál ekkora műben, Kis Bence és Loványi Csilla, akik egy házaspárt alakítanak igen élethűen, hiszen a valóságban is egy házaspárt alkotnak október óta. Szappanos Tamás a hódító birtokost alakítja, míg Sinkó Natália a fiatal özvegyet játssza. Sutus Anna és Supka Éva az uraságok cselédei, Kis Gábor és Györk Ernő az inast, lovászt, szakácsot játszák. A háttérmunkában Polgár Tamás technikusként segít, míg a díszletekért, jelmezekért Gyalog Attila, Prepszent István, Jeszenkszki Anikó felelnek.

Hónapok óta dolgoznak a társulat tagjai a két órás darabon, ami rengeteg lemondással, áldozatvállalással jár. Hetek óta már minden nap próbálnak. Szilveszterkor 14 órakor és 18 órakor teltház előtt játszanak, a jegyek két nap alatt elfogytak.

Január 5-én, ahogy ez már megszokott ismét előadják a darabot, ami akár napjainkban is játszódhatna. A történet röviden: a fővárosi rokonok leköltöznek ideiglenesen vidékre, hogy a tivornyázó férjet észhez térítse a fiatal felesége. Itt aztán rengeteg szituáció ad okot a félreértésre, féltékenységre, flörtölésre, melynek párbaj lesz a vége és természetesen hepiend.