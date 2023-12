A városvezető arra kérte a halasiakat, hogy igyekezzenek felfedezni a város még mindig rejtett értékeit és jelöljék a helyi értéktár bizottság elé. A fiatalokat is arra biztatta, hogy érezzék küldetésüknek ezt a feladatot, épp ezért egy internetes felületet is létrehoznak, ahol online űrlapon is lehet helyi értékeket ajánlani. Az alpolgármester a helyi értéktárba felvett értékek jelenlévő képviselőinek egy-egy oklevelet is átadott.

Végső István történész, a Pásztortűz Egyesület elnöke, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagjaként adott tájékoztatót a bizottság eddigi munkájáról, működési mechanizmusáról és eredményeiről. Az ünnepséget a Kiskunhalasi Népdalkör fellépése tette színesebbé. A rendezvény végén a helyi értéknek minősített finomságokkal kedveskedtek a szervezők.