Zoltai Attila Kisteleken született, és 1990 és 94 között a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán tanult Szegeden. Mesterei Dér István és Novák András voltak. 1988-tól rendszeres résztvevője a Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskolának. 1994-től tanított a kisteleki gimnáziumban és az alapfokú művészeti iskolában. 1995-től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE). 1996 és 98 között a szegedi Hammido Alapítványi Alapfokú Művészeti Iskola tanszakvezető tanára. 1995-ben több hónapos tanulmányúton járt az USÁ-ban. 1996-tól Hódmezővásárhelyen él és a MAOE műtermében dolgozik. Önálló művészeti tevékenysége mellett a 2010-től a Németh László Gimnázium rajztanára. Festészeti munkáit a hódmezővásárhelyi realista hagyomámyokból táplálkozó, régi értékeket újszerű átfogalmazásban ábrázoló képi világ jellemzi. Technikában és témájában is sokrétű, művészetében igyekszik sok mindent kipróbálni. Festészeti témáit újabban a tárgyi világ mikrokörnyezete adja, melyet fotorealizmus eszközeivel mutat be. A festészeti és rajztechnikákon túl a plasztikai megoldások is érdeklik. A natúr anyagok, rész és fa felhasználásával épített kisplasztikáinak mondanivalója fanyar iróniát hordoz.

Fotó: Horváth Péter

Zoltai Attilát Németh József Pál festőművész, galériatulajdonos méltatta a megnyitón. Mint fogalmazott, a művész munkái olyan életérzést közvetítenek, mellyel könnyű azonosulni. A képeket nézve felidéződik a gitármuzsika, a szivarfüst, oldott hangulatok, kitűnő italok, az olajfesték illata – mindez meghökkentő pontossággal és részletességgel. Mindez egy hedonista világ megjelenése, ez a világ Zoltai Attiláé. Vezérlő gondolata, hogy élvezzük az életet, és mindenből a legjobbat. Ez jellemző festészetére is: csak a tökéletes elfogadható. Az alkotó a fények szerelmese. Mint fogalmazott, volt alkalma megfigyelni alkotás közben a művésztelepeken töltött idő alatt. Ekkor az utolsó napsugarat is kihasználta az alkotásra. Precíz, és magát nem kímélve, szinte pihenés nélkül dolgozik nap mint nap. A festés a lételeme, ugyanúgy, mint a zene, hiszen ha nem fest, akkor muzsikál. Nyughatatlan lélek, akinek törekvése, hogy mindent kipróbáljon – stílusokon és műfajokon, technikákon átívelő tevékenységével, hihetetlen munkabírásával és termékenységével.

Fotorealisztikus alkotásai a fényképekhez hasonló részletességűek, de ez mégsem a pop-art és az úgynevezett hiperrealizmus hűvös elidegenedettsége – hangsúlyozta Németh József Pál. Zoltai Attila festményein fontos szerepet kap a tárgyak textúrája, melyeknek szinte az anyagát és a súlyát is érzi a szemlélő, és virtuóz tükröződés-ábrázolásokat láthat, aki betér a galériába megtekinteni a képeket. A megnyitón Zoltai Attila játszott gitáron.

Fotó: Horváth Péter

Az érdeklődők január 5-ig tehetik meg a kiállítást a Deák téri Naphíd Galériában. Addig is december 16-án 17 órakor zenés adventi estet tartanak szervezők a galériában, Zoltai Attila festményei között, jó beszélgetéssel, zsíros kenyérrel és forralt borral.



A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.