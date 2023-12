– A Feröer-szigetek nem éppen a legfelkapottabb turisztikai hely. Miért éppen ott készült a videóklip?

– A történet hosszú évekre tekint vissza. Amikor Szibériában játszottunk, felfigyelt ránk egy koncertszervező. Ő ajánlott minket egy Feröer-szigeteki barátjának. Meghívást kaptunk tőle egy kisebb turnéra, de nem tudtunk időpontban megegyezni, aztán jött a Covid, csúszott minden, végül 2022 nyarán összejött. Négy állomásos turnéra kaptunk meghívást a Feröer-szigetekre. Úgy gondoltuk, toldjuk meg két nappal, és fedezzük fel a helyet, készítsünk videóklipet. Így lett belőle egy szűk egyhetes utazás.

– Tudtatok bármit is a szigetről?

– Igen, a zenekarunkat mindig is motiválták a különleges környezetek. A Feröer-szigetek pedig mindenképpen az.

Fotó: Szilágyi Áron

– Mit lehet tudni a videóklipről?

– A Planetary Caravan dal egy remix, mely dallamos, olykor melankolikus, de kicsit elektronikusabb a tőlünk megszokottnál. A Feröeri környezet ezt pontosan letükrözte. A ködös, szemlélődő hangulatú videóban a végtelen óceán közepén lévő nagyon is véges szigetet fedeztük fel. Mintha a saját bolygónk lett volna, mely ég és víz között lebeg, és amiről valamilyen megmagyarázhatatlan ok miatt eltűntek az emberek, és fák sincsenek. A természet megrendítő szépsége és letaglózó ereje mindenhol körülölelt minket. A klip jól visszaadja, ahogyan a szél, a felhők, a tenger és a sziklák látványa mélyen beivódik az emberi tudat legmélyebb rétegeibe. A lassú, szinte mozdulatlan képeket a visszafogottan menetelő zene viszi egy irányba. A ködből a napsütés felé, a földről az ég felé, a vándorlásból az otthon felé. Végül mindenki egyedül van a saját bolygóján, ami felfedezésre vár.

– Van külön üzenete a dalnak?

– Szerettem volna érzékeltetni a végtelen óceánt, a megindító és megdöbbentő tájat. Ugyanakkor egyáltalán nem utazási élményt felelevenítő klipnek szántam. A hangulatot szerettem volna átadni, mely remélem sikerült. Mondhatni egy mood videó lett, azaz hangulatot közvetítő. A végén pozitív a végkifejlet, hiszen a nap felé emelkedünk fel a ködös tájból.

– A kintlét során végig ilyen ködös volt az időjárás?

– Igen, ott az a normális. A júliusi 9 fok megszokott. Ha éppen sütött a nap, akkor pólóban is lehetett lenni. Ezt a videóklip is jól érzékelteti, egyszer pólóban, máskor dzsekiben és kapucniban vagyunk.

– Sokat forgattatok?

– Sok órányi videóanyagunk lett és több száz fotó.

– A klipben nem láthatók emberek. Ez valóban így is volt?

– A kirándulásunk során, a videó készítése alatt valóban alig találkoztunk emberekkel, talán csak 1-2-vel. Szerencsére a koncerteken bőven volt közönség!

– Mesélj a fellépésekről!

– Mint megtudtuk, magyar zenekar 40 éve nem lépett fel a Feröer-szigeteken. Hatalmas sikerünk volt! Felléptünk az ország legnagyobb fesztiválján, a G! Festen és a legnagyobb koncerttermében, a Nordic House-ban is. A G! Fest a szigetek legnagyobb eseménye, ahol kétszer is felléptünk. Az 50 ezres lakosságból mintegy 20 ezren ott voltak. Sütött a nap, ami szintén különleges volt az ottani időjárási viszonyokban. A fesztivál alatt a közönség egy része fürdött a tengerben. A Nordic House pedig olyan mint nálunk a Művészetek Palotája. A közönség imádta a zenénket, telt ház volt. Hozzáteszem, egyik helyen sem volt magyar közönség, a feröeri embereknek játszottunk. Felléptünk még egy Jazz Bárban is, szintén nagy sikerrel.

– Milyennek ismertétek meg egy hét alatt a feröerieket?

– Nagyon büszkék természeti értékeikre, a feröeri identitásukra, de nagyon befogadóak és érdeklődőek is az idegenekkel iránt. Több helyi zenekart is megismertünk a fesztiválon, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot, sőt már egyikkel egy kecskeméti fellépésen is dolgozunk.

– Feröer után beszéljünk a múlt heti prágai fellépésetekről!

– Meghívásra mentünk az ottani dorombfesztiválra, ahol a zenekar fellépett, én pedig pluszban doromb workshopot is tartottam. Fantasztikus élmény volt az egész hétvége, lelkes közönség fogadott minket. Nem tudtak magyarul, de több cseh rajongónk magyarul énekelt velünk, megtanulta a szöveget. Mint kiderült: sokan ismerték a zenekarunkat. Ismét bebizonyosodott: a doromb összehozza az embereket.

Fotó: Sevecsek Béla

– Milyen terveitek vannak a közeljövőre nézve?

– December 30-án rendezzük meg a hagyományos Global Vibes dorombfesztivált Kecskeméten, a Kamaraszínházban és a Leskowsky Hangszergyűjteményben, a volt Városi Mozi épületében. Fellépünk mi is, de érkeznek francia, norvég zenekarok is. Egy egész napos családi program lesz, különleges látványvilággal, ősi hangszerekkel. Többek között egy sámánnal búcsúztatjuk majd el az évet.

– Jövőre 10 éves a Zoord! Mivel készültük a jubileum kapcsán?

– Két lemez is készül. Az egyik a soron következő, a másik viszont egy nagyon különleges lesz kézzel fogható formában. Az elmúlt 10 év fotói alapján bemutatjuk azokat a különleges helyeket, ahol játszottunk, a mellettük lévő QR-kódra kattintva pedig a zeneszámok is meghallgathatók. Emellett több külföldi fellépésünk is lesz, ami már biztos, az Taiwan és Kanada, de lesz egy európai turné is.