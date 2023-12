Dr. Csizmár István elnök méltatta az érdeklődők előtt a festményeket, grafikákat, művészi fafaragásokat is bemutató alkotók anyagait. Mint fogalmazott, az idei évben Kiskőrösön rengeteg látnivaló volt a Petőfi 200 rendezvénysorozat következtében. Ezek az események nagyon sok embert hoztak a városba. Most lelassul a világ, az adventi időszak kezdődött el. Az év ebben a meghittebb időszakában a most bemutatott művészi alkotások felerősítik a várakozás hangulatát. Lassan eltelik a tizenkét hónap, a természetben a fák levelei lehullottak, a fák az évről annyit őriznek meg, hogy egy évgyűrűvel szélesedik a növény törzse. A művészek idei tevékenységét az alkotásaik jellemzik. Aki végigtekint a bemutatott képeken, grafikákon, érezheti, hogy az alkotókat mi foglalkoztatta idén, milyen hangulatban is voltak 2023-ban? Változott-e a látásmódjuk, esetleg egy új korszakot kezdtek-e meg a korábbi időszakhoz képest? – mondta Csizmár István.