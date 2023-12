A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 24. alkalommal rendezte meg a gálát, a karácsonyi balettet a jótékonysági kezdeményezés kezdete óta csaknem 27 ezer gyerek láthatta. A vasárnapi előadásra vidéki városokból, falvakból és a fővárosból, valamint Felvidékről, Székelyföldről, Csángóföldről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Nagyváradról és a Partium több településéről is érkeztek iskolások. Az ünnepi programon részt vett az Országgyűlés háznagya, Mátrai Márta, valamint több nagykövet is.

– A kisszállási Sallai István Általános Iskola először kapott meghívót, huszonnégy tanuló és a kísérők vettek részt a gálán. Hatalmas élmény volt a gyerekeknek az operaház, az előadást ámulattal nézték, valamennyiüknek életre szóló élmény marad a gála – nyilatkozta az igazgató, aki külön köszönetet mondott a kisszállási önkormányzatnak és azoknak a magánszemélyeknek, akik a diákok utaztatásában segítettek.

A program részeként, az előadás mellett arcfestés és lufihajtogató fogadta a gyerekeket az operaházban, valamint a Mikulással is találkozhattak. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatóinak köszönhetően idén is ajándékokkal teli hátizsákkal térhettek haza a gyerekek, amelyekben gyümölcs és édesség kapott helyet, az MBH Bank jóvoltából pedig mindenki átvehette meglepetéseket tartalmazó mikuláscsomagját is.