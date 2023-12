Kurucz Erzsébet fotóin is a természet szépségei dominálnak az Ahogy én látom című tárlaton. A fotós életében a Tisza-part és Tiszaalpár is fontos szerepet töltött be, ahol gyermekkorát töltötte nagymamájánál. A Pro Urbe-díjas alkotó sok mindennel foglalkozott élete során: volt titkárnő, majd kereskedő. Közben aktívan tevékenykedett helyi egyesületekben, tagja volt az amatőr színjátszó csoportnak és színdarabokat is rendezett.

– „A fotózáson keresztül szeretném megmutatni, hogy én mit látok szépnek és érdekesnek, ami fel sem tűnik másnak” – fogalmazott Kurucz Erzsébet, aki helyi természetbarát klubnak is tagja.

A kiállítás megnyitóján fellépett a klub nemrégiben megalakult Örökzöldek énekcsapata, akik ünnepváró dalokkal szórakoztatták a közönséget.

