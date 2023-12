– Minden évben megtartjuk a Tamburafesztivált, ez Dusnokon volt most is. Nagyon színvonalas műsorral érkeztek a fellépők, nemcsak a vármegyénkből, hanem más területről is jöttek a horvát zenekarok. Hasonlóképpen a sport terén, a kispályás labdarúgóbajnokságot is megszervezzük a megyében, ezen kívül horvát horgásztalálkozót is rendezünk. A másik terület az egyház. A horvátok nagyon erősen kötődnek a katolikus egyházhoz és nagyon fontos ez a feladat is. Szinte minden településünkön, ahol van horvát önkormányzat, létezik egyházi énekkar is. Kórustalálkozókat szervezünk rendszeresen, legközelebb december 29-én tartjuk meg Dusnokon. Természetesen a jeles ünnepeinket is megünnepeljük közösen. Ugyanúgy szervezetten részt veszünk az Országos Önkormányzat által szervezett rendezvényeken Bács-Kiskun vármegyéből. Pár nappal ezelőtt vettünk részt a Kodály Központban a karácsonyi programon, előtte pedig egy zágrábi táncegyüttes központi fellépését nézhettük meg – sorolta a fontosabb eseményeket a baon.hu-nak Sibalin József.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.