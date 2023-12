Kothenczné Lajosné Dehény Ágnes, Édes Vencel és Karsai Péter a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán találkoztak, tanári munkájuk mellett gyermekkórusokat, fiatalok kamarakórusait, felnőtt csoportokat vezettek nagy sikerrel, Édes Vencel Tataházán és Karsai Péter Jánoshalmán iskolaigazgatóként is tevékenykedett. Emellett tették azt, ami az ének szakos tanárok mindenkori feladata: ünnepi műsorok szerkesztése, tehetséggondozás, verseny felkészítés, a város kulturális életében való aktív részvétel. Nyugdíjas éveikben is folytatták a szűkebb hazájuk egész közösségére ható nemes tevékenységet: Karsai Péter 2011-ben pedagógus kórust szervezett, ennek az énekkarnak lett hamarosan tagja a két kedves, régi iskolatárs. Az évek során az énekkar magához vonzotta a régió más énekelni szerető és tudó lelkes polgárait Madarastól Borotán, Kisszálláson át Kiskunhalasig, rendszeresen koncerteznek az anyaországban és a határon túlon is.

Az Aranydiplomát átadta és az ünnepelteket méltatta Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerület igazgatója. Az eseményen jelen volt Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő és Czeller Zoltán Jánoshalma polgármestere is, aki a karácsonyi hangverseny végén köszönetet mondott a Mithras Pedagógus Kar tagjainak a nagyszerű koncertélményért és áldott karácsonyt kívánt mindenkinek.