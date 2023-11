Hat kontinens 33 országából beérkező 192 alkotásból 60 filmet mutattak be a rendezvény három napján Budapesten, az Eötvös10 Művelődési Házban. Az idén először, kiegészítve a fővárosi helyszínt, Egerben, Szolnokon és Szombathelyen tartottak vetítéseket. A beérkezett pályaművek között egyaránt megtalálhatóak fogyatékossággal élő, speciális filmesek munkái és professzionális filmkészítők alkotásai. Az egymástól távoli országokból érkező filmek fizikai és kulturális különbségeiből adódóan különösen színes és izgalmas élményt nyújtottak a közönségnek.

Együtt nagydíjas lett a kiskunhalasi Bárka Integrált Szociális Intézmény színjátszó-filmes csoportja a Harmadnap című rövidfilmje.

A film szereplői: Gacsal Sándor, Harczi János, Kocsis Sarolta, Kovács István, Somoskövi István, Vincze Tibor, segítők: Bácsalmási Gabriella, Kollarics Anna, Kollarics Attila. Bácsalmási Gabriella filmes csoportja az idei évben több rangos szakmai elismerést is nyert a rövidfilmmel, májusban Szombathelyen a 2. Dunántúli Speciális Filmszemlén II. helyezést ért el a film forgatókönyve, októberben Kisújszálláson az 5. Tiszántúli Speciális Filmszemlén különdíjat kapott.

Kollarik Tamás producer, filmrendező, a filmfesztivál fővédnöke az MTI beszámolója szerint a következőképpen fogalmazott köszöntőjében: „A filmfesztivál évről évre egyre nagyobb számú közösségi és szakmai programjából, valamint az eseményen levetített csodálatos alkotásokból hitet és erőt merítünk mindannyian. Az alkotás folyamata lélekemelő élmény, benne lenni vagy ezt segíteni hatalmas érték, a szervezők ebben a szellemben végzik munkájukat. Nekik a film nem a hírnevet és a csillogást jelenti, hanem a szolgálatot, a társadalmi szolidaritást és az alázatot.

Fábián Gábor, a szervező egyesület elnöke a célkitűzéseiről elmondta, hogy a Magyar Speciális Mozgókép Egyesületnek és a fesztiválnak is kiemelt célja, hogy a mozgókép, a film eszközét a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai számára is minél könnyebben elérhetővé és akár napi szinten felhasználhatóvá tegye. A világhálón a rendezvényt a nagyvilág, benne az a 33 ország is figyelemmel kísérhette, amelynek alkotói pályáztak, díjakat nyertek, és akik a rendezők reményeik szerint 2024-ben is eljönnek alkotásaikkal Magyarországra immáron a tizedik, jubileumi nemzetközi Magyar Speciális Filmfesztiválra.

A fesztivál szakmai zsűrijének tagjai – Varsányi Ferenc filmrendező, Radványi Katalin gyógypedagógus, pszichológus, főiskolai tanár, Kulcsár Tamás filmrendező, Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke, médiapedagógus, Szabó Bianka speciális filmes alkotó és Szaffner Gyula ügyvivő szakértő, ELTE-BGGYK – a kreativitást, a hiteles ábrázolást, a segítés és a méltóság bemutatását díjazták a kiosztott díjakkal.