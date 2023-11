„Elsősorban Zsombor generációjának feladata lesz, hogy a legújabb szenzualizmussal helyt álljon a XXI. század kép-iparaiban. Zsombor ráadásul még nehezíti is a saját helyzetét, ugyanis két látszólag ellentmondó művészi magatartásforma próbál megférni benne: az alkalmazott művészi pozíció, valamint az autonóm képzőművészeti kifejezésmód” – nyitotta meg ünnepélyesen a kiállítást Ulrich Gábor.

Maga az alkotó is köszönetet mondott a rengeteg támogatásért, amit a szeretteitől, kollégáitól kapott a pályája során. Zsombor felhívta a figyelmet a munkái különlegességeire, például arra a képre, amivel egyfajta VR élményt is nyújt a művészetkedvelőknek, ugyanis egy alkalmazás segítségével virtuálisan életre kel az alkotás. A fiatal művész első kiállításának megnyitója rendkívül meghatározó és egyben megható is volt az alkotó számára, de ezt további meglepetés tetőzte. A Hírös Agóra Kulturális Központ átadta a alkotónak a legelső „A Hírös Agóra Ifjú Felfedezettje” kitüntetést, amely minden bizonnyal hatalmas örömöt okozott az első kiállítását megnyitó fiatalembernek.