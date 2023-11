Zoób Kati neve sokak számára ismerős cseng, nemcsak hazánkban, hanem világ számos pontján elismert divattervező. A felújított kecskeméti városháza ódon falai között, a régi levéltár termeiben a régi korokat idéző környezetben különleges hatást nyújtanak. A ruhák önmagukban is művészi remekek, műalkotások, ugyanakkor valamennyi hordható is.

Zoób Kati végül betegség miatt nem tudott személyesen részt venni a megnyitón, de hamarosan személyes tárlatvezetést tart majd az érdeklődő közönségnek.

A megnyitón Ladics Mónika, a polgármesteri hivatal osztályvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Sipos Gergő csellóművész emelte zenei műsorával a rendezvényt.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester kiemelte: a felújított városháza vadonatúj tere, a régi levéltár ad helyet a tárlatnak. A Nemzeti Levéltárral való közös gondolkozásuknak egy szelete ez a kiállítás is, mutatva, hogy a történelem, a divat, a művészet világa tökéletes összhangban lehet. Ez a tárlat trendi, izgalmas és új. Így most már nem egy, hanem két élményt is kínálnak a városházára látogatóknak. Utalva a nyáron megnyitott interaktív látogatóközpontra, mely Kecskemét múltját és jelenét mutatja be. Vele szemben található régi levéltári részben pedig 2024. május végéig tekinthető meg Zoób Kati Repertoár – Az ellentétek harmóniája című kiállítása, ingyenesen.

Zoób Katit távollétében Dusik Bori marketingvezetője képviselte. Hangsúlyozta: minden ruhán érezhető az alkotás öröme. Valamennyiben ötvözödik a gyönyörű művészeti inspiráció, a magyar örökség, a történelem, az irodalom, a zene. Mindegyiknek külön története van, de ezekről majd személyesen Zoób Kati mesél a későbbiekben.