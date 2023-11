Az első fellépő a házigazda Mezei Virágok Népdalkör volt, de előtte a résztvevők közösen elénekelték a Kalocsai kertek alatt folyik el a kanális című, természetesen a Cserey József gyűjteményében is szereplő dalt. A folytatásban a Szakmári menyecskék a tőlük megszokott igényességgel léptek a közönség elé. A profizmus jegyeit valamennyi fellépésén felmutató Dunapataji Népdalkör is remekelt. Ezúttal azzal is felhívták magukra a figyelmet, hogy a kórus a legkülönbözőbb korosztályokat egyesíti, soraik között még a kitűnő hangú általános iskolai tanulók is ott vannak. A Drágszéli Asszonykórus, a Rémi Gyöngyvirág Népdalkör színes helyi népdalválogatásának elhangzását követően a Bátyai Rozmaring Népdalkör magyar és horvát nyelven adta elő a többnyire közismert, részben Kalocsa környéki népdalokat.

Az Öregcsertői Népdalkör nemcsak a három, nyolcvan év feletti énekesével, de a dalok előadásának koreográfiájával is kitűnt a sorból. Nem is beszélve a népdalkör tagjainak saját keze által készített, remekbe szabott, illetve hímzett viseleti darabokról. A Madarasi Búzavirág, a Homokmégyi Kék Nefelejcs Népdalkör, a Jánoshalmi Pöndölösök figyelemre méltó produkcióját Szabadi András, a Mezei Virágok férfi szólóénekese követte, aki Petőfi Sándor megzenésített verseiből énekelt.

A találkozót az Asszonykarikázó zárta, Szeleczki Attiláné, Kákonyi Istvánné, Dusnoki Bálintné, Vörös Ferencné, Kákonyiné Szintai Vivien kalocsai népdalokat énekelve járta a jellegzetes kalocsai táncot.

A jó hangulatú rendezvény a finom vacsora elfogyasztása után közös tánccal és énekléssel zárult.

Elismerték a népdalgyűjtő munkásságát

Cserey József 1950-ben kezdte meg a népdalok gyűjtését. Kezdetben kerékpárjával járta a falvakat, a tanyákat, és meghallgatás után lejegyezte a nép ajkán megszólaló szép dallamokat, később magnetofon segítette a munkáját. Együttműködött a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének népzenekutató csoportjával. Számos esetben zsűrizett népdalversenyeken, részt vett például a televízió Röpülj páva műsorában is. 1986-ban rendezték az első Cserey József népdalversenyt. Kalocsa önkormányzata 1997-ben posztumusz Kalocsa Város Művelődési Díjat adományozott Cserey Józsefnek, valamint 2006-ban szintén posztumusz, Pécsiné Ács Sarolta díjat kapott.