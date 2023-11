– Az elmúlt években a kalocsai múzeum gyűjtőterületén több középkori templomot is megkutathattunk, így a sármégyi (Homokmégy-Szentegyházpart), a máriaházi (Homokmégy, Vén Pál tanya), valamint a dunapataji református templomot is. Korábban Székely György kutatásának köszönhetően a Dunapataj Szent Tamás-dombi templom vált ismertté. A feltárások, illetve a Kecskeméti Katona József Múzeum Bács-Kiskun vármegyében végzett egyházi topográfiai kutatásának köszönhetően egyre több információval rendelkezünk a Kalocsai Sárköz egyházi épületeiről. Következő lépésként a Harta miklai templomot kutattuk meg – számolt be összegzésében Lantos Andrea.