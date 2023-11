– Készen állnak a premierre?

– Igen, minden a kellő ütemben halad, a héten már a főpróbákat tartjuk. Vasárnap 15 órakor pedig várjuk a nagyérdemű közönséget az első előadásra. Kiemelkedően nagy az érdeklődés e nagyszabású produkciónk iránt, a betervezett 14 előadás szinte mindegyike már most telt házas.

– Hogyan jellemezné a darabot?

– A Diótörő olyan előadás kíván lenni, ami meghatározó színházi élményt jelent a gyermekek számára és családi programként is remekül megállja a helyét. A történet a téli időszakban a legszebb karácsonyi mese és sokakban ébreszthet kellemes nosztalgikus hangulatot. A mi Diótörőnk nagyon különleges és érdekes összművészeti előadás lesz, hiszen a professzionális táncművészet és a városban élő tehetséges gyerekek találkozásáról szól, erős képzőművészeti karakterrel, élőzenével. Gazdag látványvilág, meghatározó vizuális elemek jellemzik előadásunkat.

– Összművészeti előadás, ez azt jelenti, hogy a zene, tánc és próza együtt jelenik meg?

– Igen. Kiemelném a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar közreműködését, Hollókői Huba vezényletével, általuk emelkedik a produkció egy különleges regiszterbe. A táncművészet több ága is megjelenik majd a műben, elsősorban a klasszikus balett tütüs-spicc cipős világa, amely ötvöződik a modernebb formavilággal, amely korszerűbbé teszi az előadás klasszikus erényeit. Az élő zene mindenkor óriási plusz élményt nyújt. A prózai részt Szemenyei János színművész játéka jelenti, aki Mesélőként, illetve az egyik főszereplőként is látható lesz a színpadon. Kiváló prózai megoldásaival még egy réteggel gazdagítja a darabot. Így elmondható: vizuálisan, látvány világában és élmény gazdagságában meghatározó előadást láthat majd a közönség.

– Hány éves kortól ajánlják?

– Öt éves kortól. Közös kikapcsolódásnak, szórakozásnak, közös tartalmas időtöltésnek szánjuk az előadást, hiszen a darab ugyanúgy szól a felnőtteknek is.

– A díszlet nagyon különleges, igazán korhű jellegű. Mesélne arról, hogyan állt össze ez a színpadkép?

– A Magyar Állami Operaházzal való jó kapcsolatom gyümölcse, hogy az ikonikus díszleteiket beépíthetjük a kecskeméti produkcióba. Még gyermekként, 11 éves koromban én is ezen díszletek között táncoltam a Magyar Állami Operaház színpadán. Életre szóló élmény maradt, így szerettem volna, ha itt Kecskeméten is átélhetik szereplők, nézők egyaránt ezt a meghatározó élményt.

Fotó: Hírös Agóra

– A darabban kecskeméti és környékbeli gyerekek is szép számban fellépnek. Hogyan szerepelnek a színpadon?

– Castingra vártuk a fiatalokat, a vártnál is többen jöttek. Sok gyereket választottam be, több szereposztásban is jelen vannak a produkcióban. Elképesztően intenzív próbafolyamat részeseivé váltak. Mivel ők nem gyakorlott színházi szereplők, ezért egy igen komoly tanulási folyamatot is átélhettek. Biztosra veszem, ez egy egyedi, izgalmas időszak, szép emlék lesz az életükben. A velük való közös munka összességében nagyon pozitív, jókedvű, lendületes próbákon vagyunk túl. Természetesen az intenzív munka miatt a fáradtság is megjelenik, de az izgatottság feledteti és nagy teljesítményre sarkallja őket. Professzionális táncművészek Kecskemétről és Budapestről is érkeznek, s ők is fontos részesei az előadásnak.

– A Diótörő tökéletes program Advent idejére. Hogyan illeszkedik a darab a főtéri ünnepi forgataghoz.

– A városvezetés felkérésére a Hírös Agóra szervezi meg idén is a Téli Csodaország és Kecskeméti Advent elnevezésű szabadtéri rendezvényt, mely december 1-jén veszi kezdetét. Ilyen gazdag, nagy városi rendezvény talán még sosem volt, melynek egy csodálatos beltéri fénypontja, megkoronázása lehet a Diótörő. Kreativitásában és koncepciójában különleges összecsengéseket tapasztalhatnak a kültéri programok és az előadás között, a decemberi hónapban kellemes kikapcsolódásra számító kecskeméti lakosok és a városba érkező vendégek. Azt előzetesen elárulhatom: az egész téli fesztiválunk illeszkedik a Diótörő hangulatához.