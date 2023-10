– Húsz éve vezeti a színjátszó műhelyt. Felelevenítené a kezdeteket? – kértük Répási Angélát, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanárnőjét.

– 2002 óta tanítok a gimnáziumban, és éppen 20 éve alapítottam meg a színjátszó műhelyt. A két évtized alatt több száz diákkal dolgoztam együtt, és nagyon sok tanárral. Ez utóbbi azért is nagyon érdekes, mert minden 4. évben a tanárokkal is színpadra viszünk egy darabot, mindig Karácsonyra. 20 évvel ezelőtt pont egy tanári paródiával indítottunk.

– A közelmúltban vehették át a Zenit-Kecskemét Ifjúsági Díjat. Mit jelent ez az Ön számára?

– Hatalmas öröm és megtiszteltetés egyben. Úgy érzem, hogy ezzel a díjjal elismerték a két évtizedes munkámat. Hozzátartozik, hogy a legutóbbi két darabunk a Donna Mia és a Good Luck Hunting! óriási sikert aratott, és már a város közönsége is láthatta. A darabokat kivittük az iskola falain kívülre, a Hírös Agórában mutattuk be, valamint vidékre is kaptunk meghívást. A város önkormányzatának döntésében úgy gondolom ez is közrejátszott.

– Miről szólt a legutóbbi darabjuk, a Good Luck Hunting?

– Az 1997-es Good Will Hunting film adta az alapötletet. Ez már a két évtized alatt a 15. darabom volt. Most először, a forgatókönyv írásához két diákom is felajánlotta segítségét, Mühl Nándor és Lendvai Zalán, akik mindketten most végzősök. Sikerült velük jól együtt dolgoznom. Kezdetnek, egy hétvégére elvonultunk, felosztottuk a részeket és az én saját alapötletemen elindulva elkezdtük írni. Nagyon tehetségesek a fiúk, egy nagyon elgondolkodtató és tanulságos darabot hoztunk össze! A munka tavaly nyáron vette kezdetét, majd ez év januárjában kezdődtek a próbák, és júniusban adtuk elő az iskolában, majd szeptemberben telt ház előtt a Hírös Agórában.

– Milyen előnyei vannak annak, ha egy diák játszik egy darabban?

– A színjátszó műhely tagjainál egyértelműen nyomon követhető, hogy az évek alatt nő az önbizalmuk, javul a közönség előtti megnyilvánulási készségük, formálódik a gondolkodásmódjuk. A próbákat mindig sok beszélgetés előzi meg a darab mondanivalójáról, gondolatmenetéről, hogy pontosan megértsék, miről is szól, mit közvetítsenek ők maguk a játékukkal.

– Mindig egyértelmű, hogy ki milyen szerepet kap?

– A tehetségük kibontakoztatására általában több lehetőség is adódik. Van, aki például statisztának jelentkezik, de nagyobb szerepet kap. Táncolni jön, de énekelni fog. A főbb szerepeknél viszont már a forgatókönyv írásakor nagyjából tudom, kinek szánom az adott szerepet. Így volt ez a Good Luck Huntingnál is. A filmben Matt Damon alakította a matekzsenit, az én választásom pedig a 11. évfolyamos Virág Dánielre esett, aki tehetséges, hasonlít a fiatalkori Matt Damonra és ráadásul még matematika szakos is.

– Készül már a következő darab?

– Igen, de erről még nem árulnék el részleteket. Elöljáróban csak annyit, hogy rockosabb hangvételű darabra számíthat a közönség. A próbák novemberben kezdődnek.

– Milyen gyakran próbálnak?

– Hetente egyszer mindenkivel találkozom hétköznap, szombaton pedig összpróbát tartunk. A darabot több részletből építjük fel, így mindenkire jut időm.

– Alkalmanként vannak visszatérő diákok. A színjátszó műhelyben ezek szerint nemcsak bolyaisok vannak?

– Az évek alatt voltak nagyon aktív tehetségeim, akik miután főiskolára, egyetemre mentek, szerettek volna továbbra is a műhely tagjai maradni. Így minden évben van egy-két öregdiákom is, mint például a Good Luck Huntingnál is. Sőt ennél a darabnál Biri Dorottya Szonja korábbi diákom a próbafolyamatokat tanulmányozta. Tervei közt szerepel a drámapedagógia szak, és a próbákon a való életben gyakorolt, tanult.

– Mint említette: a tanári karból is többen szerepelnek egy-egy darabban. Szeret velük is együtt dolgozni?

– Igen, az idei karácsonyi műsort is velük állítjuk össze. Ahogy már utaltam rá: minden negyedik évben a karácsonyi műsorban mi tanárok lépünk fel, így minden bolyais legalább egyszer látja a tanárait a színpadon. Emellett egy-egy darabban is gyakran szerepelnek kisebb szerep erejéig a kollegák.