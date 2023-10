A színművészeti előadások és a művészeti foglalkozások az élményalapú nevelés, a drámapedagógiai eszközök és a színházi nevelés módszerein alapszanak. A program célkitűzéseivel egyetértve az ország neves művészei, előadói járják hazánk középiskoláit, így például a Rippel Fivérek, Grecsó Zoltán, Benedekffy Katalin, Bánfi Beni, Hodászi Ádám, Poprádi Norbert, Várnagy Andrea és Szilvási Dániel.

A témanapon résztvevő diákok nem csak a színházi kultúrához kerülhetnek közelebb, hanem közös élményeken keresztül iskolatársaikhoz is, így alkotva erősebb közösséget a mindennapokban – fogalmazott Héjja Gábor, aki azt is elmondta, hogy a programról bővebben a kultup.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők. Az iskolák is itt jelentkezhetnek, ha szeretnének részt venni a programban.