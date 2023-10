Délután 2 órától diákoknak tartott ismeretterjesztő előadást Lackfi János Így él Petőfi! című, a költő verseit kommentárral ellátott kötete alapján, majd 5 órától a Rocky című könyvét mutatja be a nagyérdeműnek. Könyvvásár és dedikálás a késő délutáni programon biztosított.

A 14 órakor kezdődő bemutatón a könyvtár előadója kíváncsi diákokkal telt meg, akik először azt hihették, hogy egy száraz, komoly foglalkozáson vesznek részt, de nagy meglepetésükre, Lackfi János humorával teljesen elvarázsolta az iskolásokat. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából egész évben számos programot szerveztek már a költő, forradalmár tiszteletére, ebből pedig hazánk kortárs költője is kivette a részét, noha egészen más oldalró közelítette meg Petőfi munkásságát. Petőfi Sándor sokak kedvenc költője, egyszerű szerkezetű és dallamos csengésű verseit a fiatalabb korosztály is könnyebben befogadja, de, ha ez nem lenne elég, Lackfi az ikonikus versek szövegét a mai mondern világ nyelvezetére fordította le.

– Most 200 éves ez a Petőfi cimbora, de ahhoz képest egészen jó formában van. Egészen elképesztő fickó volt, 26 évet élt. Nagyon durva az, hogy 26 évet élt, és egy olyan életművet hozott létre, nagyjából 800 verset, hogy azóta is beszakad az asztal, és azóta is olvassuk – kezdte Lackfi, felvezetve az előadás hangulatát.