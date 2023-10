Az egykori faluhely ma már mezőgazdasági terület, ahol legutóbb napraforgót termesztettek. A templom körvonalai már korábbi légi felvételeken is kirajzolódtak a kegyhelyet körülvevő, mintegy 2 méter mély árokkal együtt. Utóbbinak egy részletét is kibontották a múltkutatók, akiknek munkáját Szabóné Lantos Andrea, a kalocsai Viski Károly Múzeum régész-történésze irányította.

– Az Árpád-kori templom félköríves szentélyzáródású volt. A középkori 15x7 méteres, szögletes szentélyzáródású, pillér alapozású templomot a 15. században is bővítették és a déli oldalához csatlakozott egy kis sekrestye. Valószínűsíthető, hogy egy kis tornya is volt a templomnak, melynek feltárása során bronz harangtöredékek is előkerültek – mondta el az ásatás vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a templomon belül mintegy harminc, különböző rétegződésű sírt tártak fel.