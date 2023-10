Az időszaki tárlat a pásztorság, a múzeum hagyományos néprajzi-, illetve népi iparművészeti gyűjteményében fellelhető legszebb tárgyi emlékeit mutatja be, kiemelve a pásztorok lakhatási körülményeit, öltözködési, étkezési szokásait, valamint az állattartáshoz kapcsolódó eszközöket, munkafolyamatokat.

A látogatók megismerhetik a pásztortársadalom felépítését, az egyszerű pusztai életet, a faragás művészetét és a kinagyított fotóknak köszönhetően pásztorjeleneteket is megcsodálhatnak.

A helyszínen csoportoknak ajánlott tematikus tárlatvezetést is tartanak, melyen pásztordallamok is felcsendülnek. A fotók és a szövegek is a Kecskeméti Katona József Múzeum adattári anyagaiból kerültek elő, illetve azt veszik alapul a témára vonatkozó szakirodalomra támaszkodva.