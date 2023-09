A kiállításon a vendégeket köszönti Basky András, Lajosmizse polgármestere, majd megnyitja dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegye közgyűlésének alelnöke. Az alkotások a hónap végéig tekinthetők meg.

A tárlat kapcsán a világszerte ismert szobrászművész néhány részletet elárult.

– Minden kiállításomon egy-egy témát dolgozok ki és mutatok be. Most az a speciális helyzet állt elő, hogy nagyon szép környezetben állíthatok ki, de a kapott tér önmagában nem alkalmas szobrok elhelyezésére. Így több grafikámat, néhány domborművemet, és csak 3 vagy 4 szobromat mutatom be a közönségnek – mondta, majd további érdekességeket osztott meg.

Angelo Minuti

Fotó: Kapott fotó

– Sokan csak szobrászművészként ismernek, de mindig is rajzoltam, festettem és főleg digitális grafikákat készítettem. Ugyanakkor a művészi technikák mestere vagyok, szobrászat és művészi bronzöntés a szakterületem. Szerencsére az elmúlt időszakban sok szép alkotáson dolgoztam. Hozzátenném: az elmúlt néhány év a járvány és a háború miatt, nekünk, művészeknek is nagyon nehéz időszak volt. De úgy gondolom, hogy az igazi művészek nehézségek idején is tudják, hogyan kell a legjobbat kihozni magukból. Nekem is az alkotás segített túljutottam ezeken a nehéz pillanatokon – tette hozzá.