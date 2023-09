Farkas-Huszka Rózsa Pusztaszeren nőtt fel, nagyapja festményei hatására döntött úgy, hogy a művészeti pályát választja hivatásul.

– Elsőként a festészet mesterfogásait sajátítottam el, az akvarell és a pasztell technikát részesítettem előnyben. A tűzzománccal egy véletlen folytán kerültem kapcsolatba. Édesapám egy kemencére lelt a bolhapiacon, amit meg is vásárolt. A lehetőség adott volt, így még tinédzser koromban elkezdtem kísérletezni. Neves mesterektől tanultam. A falunkban élő miniatűr tűzzománcos Tóth Pál, és a kecskeméti Ötvös Nagy Ferenc volt a mesterem – idézte fel a Dunaegyházán élő alkotó.

Farkas-Huszka Rózsa a középiskola befejezése után a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar rajz–művészettörténet tanszakon végzett képi ábrázolás szakon, majd szerzett mesterdiplomát vizuális- és környezetkultúra szakon.

– Festményeimen egyszerű csendéleteket, enteriőröket, természetközeli élményeimet örökítem meg. Az impresszionista irányzatot követem. Arra törekszem, hogy képeim egyedivé váljanak, ami leginkább a sajátságos színhasználatomban mutatkozik meg leginkább. A nyúl figurája, visszatérő motívum, állatként és szimbólumként egyaránt. Tűzzománc képeimet, ékszereimet leginkább rekesz-, illetve sodronyozott technikával készítem. Mostanában a belső énemet, gondolataimat kívánom ábrázolni, egyben közvetíteni a külvilág felé. Mindig ahhoz a technikához nyúlok, amire szükségem van. Aki a művészettel foglalkozik a lelkét is azzal gyógyítja. A művészet nagyon sokat ad, hogy az ember egyensúlyban legyen önmagával – sorolta Farkas-Huszka Rózsa.

Az alkotó már számos csoportos kiállításon mutatta be munkáit. Egyebek között több szegedi galériában, tehetségnapokon, Csepelen és Kalocsán és a környező településeken. Jelenleg Kalocsán, Dunaföldváron és Tiszaföldváron fedezhetőek fel tűzzománcai, grafikái. Első önálló tárlata Dunaföldváron volt.

– Művészeti tevékenységemre többen is felfigyeltek, pár évvel ezelőtt azt a megtiszteltetést kaptam, hogy én készíthettem el Ternyák Csaba egri érsek ajándékát, egy jászmotívumú tűzzománc keresztet. Hasonló jellegű egyházi jelkép került ki a kezem alól, ami Pannonhalmi Bencés Apátságba folytatja szolgálatát. Két éve egy nagyobb méretű máltai keresztet készíthettem el, ami jelenleg a dunaföldvári máltai szeretetszolgálat épületében van kiállítva. Nagyon fontos számomra, hogy átadjam a megszerzett tudást. Hét éve tanítok Dunaföldváron, a Levendula Művészeti Egyesületnél tűzzománcot és festészetet gyerekeknek, illetve felnőtteknek is. Jelenleg a Levendula Művészeti Iskola igazgatói tisztét töltöm be. Számomra a legnagyobb elismerés családom, tanítványaim és mestereim visszajelzései – emelte ki Farkas-Huszka Rózsa.