A háromnapos zenei utazás péntek este kezdődött, a Piarista Gimnázium dísztermében, ahol koncertet adott a Four Fathers és a Song Factory Budapest. Utóbbi jellegzetessége, hogy a klasszikus darabok helyett az újabb felvételeket dolgozzák fel. Kedvenc előadóik közé tartozik Lady Gaga, az Imagine Dragons, de Billy Elish-tól is énekeltek már. A külföldi előadók mellett ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ne feledjék el magyarságukat sem, ezért hazai dalokat is előszeretettel használnak: a koncerten a Bagossy Brothers Company egyik ikonikus dala is felcsendült, de bebizonyították, hogy a kórusnak a rap műfaja sem jelent akadály, hiszen egy Fekete Vonat-slágert is átdolgoztak.

A Song Factory Budapest karnagya Hetei-Bakó Benedek, aki az ELTE Ének-zene szakán szerzett diplomát, és már egyetemi évei alatt gyakorlatot szerzett a Budapesti Akadémiai Kórustársaságnál segédkarnagyként. Számos kórust gazdagított szakértelmével énekesként is, könnyűzenei kórusátiratokat 2016-tól ír rendszeresen. A Budapest Show Kórus karvezetője volt, majd 2017-től az Europa Chorakademie Görlizt német professzionális énekkar énekeseként is dolgozott.

– Amikor alapítottuk a kórust, akkor nagyon tudatosan leültünk megtervezni, hogy miként is fog ez működni.

A zenei formációknál el lehet siklani a háttérmunkák megosztásának fontossága felett. Amit mi mintául vettünk, azt mindenkinek javasoljuk is: a profitorientált cégek struktúrája. Ha belegondolunk, hogy valaki nem akar pénzt veszíteni az üzletén, annak muszáj nagyon hatékonyan dolgoznia, és ezt mi igyekszünk a zenei együttesünkben is komolyan venni – mondta a karnagy.

Azt is elárulta, hogy nincs könnyű dolguk, hiszen a régi klasszikus szerzemények nem évülnek el, de napjaink slágereire könnyen ráunhat a közönség, ezért nagyjából félévente a teljes repertoárjukat lecserélik, ami a feldolgozások mellett saját dalokat is tartalmaz. A kóruséneklés számukra a közösséget jelenti. Együtt énekelni egyszerre szól a kikapcsolódásról, a feltöltődésről, az alkotásról. Akkor érzik magukat a legjobban, amikor ezeket az élményeket és energiákat, és az az egyedi kórusátiratokat megoszthatják a közönséggel.

