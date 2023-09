Ágoston Tibor arról is beszélt, hogy sem a cégek, sem az iskolák nincsenek felkészülve arra, hogy 2028-ra várhatóan 2,4 millió munkahely lesz betöltetlen a világon és ez 2500 milliárd dollár veszteséget fog okozni a cégeknek. A vállalatoknál magas a fluktuáció (munkaerő ingadozás), a mai fiatalok ugyanis 3-5 évig dolgoznak egy munkahelyen. A másik komoly probléma amire fel kell készülni, hogy néhány éven belül nyugállományba vonul a mostani dolgozók mintegy 30 százaléka. Ebből kifolyólag az új munkavállalókat folyamatosan és gyorsan kell betanítani. Az újabb generációk azonban szívesebben tanulnak vizuális úton. Erre a kiterjesztett valóság és a Manifest ipari AR jelentheti az egyik megoldást. Használatával gyorsabban és hatékonyabban sajátíthatják el a diákok a tananyagot, könnyebben memorizálják a folyamatokat. Ugyanakkor az AR technológia használatával jelentősen csökken az ember okozta hibák száma. Használata egészségvédelmi szempontból is fontos lehet, hiszen nem mindegy, hogy egy egészségre ártalmas környezetben (például radioaktív sugárzásnak kitett környezetben) mennyi idő alatt végzik el a javítási munkát – nyilatkozta Ágoston Tibor, aki azt is elmondta, hogy az iskolában lehetőséget biztosítanak arra, hogy a környékbeli vállalkozók is megismerjék ezt a XXI. századi új lehetőséget.

Kátai Attila, a Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgató-helyettese hozzátette, az lenne az ideális, ha az oktatásban használt eszközök megelőznék az ipart, de ez ma még nem így működik. Most ezzel az AR-szemüveggel és -szoftverrel megközelítették az csúcstechnológiát. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, egyelőre még csak egy szűk területen, a gépjárműiparban tudták bevezetni. Fontos cél lenne, ennek kiterjesztése, ám ahhoz további támogatásokra lenne szükség.