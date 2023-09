Az alkalom apropója egy kerek évforduló, mely Kerekegyháza történelmének első mérföldköve. Hétszáz esztendeje, 1323-ban született az a birtokbavételi okirat, melyben először említik a település nevét. Végső István történész színes történetekkel elevenítette fel a várossá válás fontosabb eseményeit, megemlítve a török hódoltság korát. Ez időszak alatt a település kihalt, majd Mária Terézia idején a Jászárokszálláshoz történő csatlakozást, végül Balatoni-Farkas János 1848-as honvéd százados vezetésével megindult újratelepítést, egészen a 22 évvel ezelőtti várossá nyilvánításig.

A kiállításon megtekinthető az 1323-as okirat másolata, az első térképvázlat, a település alapító családjainak élettörténetét bemutató fényképes installációk, valamint a város hétköznapi életét bemutató régi fotók párhuzamba állítva a 21. századi helyszínekkel.

A jubileumi évszám és a város története egy másik ponton is összekapcsolódott, hiszen 110 éve épült és azóta is szolgálja a híveket a római katolikus templom.

Ruskó Norbert katolikus plébános elmondta, hogy a gyülekezet 1873-ban lett önálló lelkészség, innen kezdődnek anyakönyvei is. A neogót sítusú templom 1911-1913 között épült Altrichter Ferenc plébánossága idején, Györgyi Dénes tervei alapján. Különlegessége, hogy Magyarország első vasbeton szerkezetű temploma, amely építészetipari műemlék. A helyi védettség alatt álló épület tornya 57 méter magas. A templomot 1913. augusztus 20-án szentelték fel, ami a Szent István nevet kapta. Az épület külsőleg és belsőleg 2013-14-ben újult és szépült meg. A plébános kiemelte, hogy már az építés során is nagyszámú adományozó segítségével épült meg a templom és azóta is élő közösség számára nyújt méltó helyet a hitvallás gyakorlására.

A kiállításon az építés korából származó kehely és az elmúlt több mint egy évszázadból származó miseruhák, szentségtartók, valamint lapozható misekönyvek kerültek bemutatásra.

A tárlatot szeptember 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők az intézmény nyitvatartási idejében.