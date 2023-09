Mint arról a napokban hírt adtunk: az Aurin Leánykar Görögországba utazott a nagy múltú Zene és tenger Nemzetközi Kórusfesztiválra, mely lehetőséget biztosít az arra vállalkozóknak, hogy nemes versengésben mérjék össze tudásukat. A rendezvény közelebb hozza a zenét az emberekhez, megmutatja a dal, az éneklés gyönyörűségét az utcákon, a tereken, a pódiumon,a mindennapokban és az ünnepélyes pillanatokban. Összekapcsolja az éneklést, a nyaralást, a barátságot és a szórakozást. A tizenéves fesztivál egyre több résztvevő számára vált vonzóvá. Idén 12 ország 23 kórusában mintegy 700 énekes áll közönség elé.

Fotó: Kapott fotó

A szerda esti versenyen az Aurin Leánykar John Rutter: For the Beauty of the Earth, Eric Whitacre: The Seal Lullaby, Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltár, Orbán György: Ave Maria és Daemon irrepit callidus, Billy Joel: And so it goes című műveit énekelték. A 39 ifjú énekeset Durányik László Kodály-, Csokonai- és Príma díjas karnagy vezényelte, zongorakísérőjük angliai koncertturnéik szervezője és útimarsallja, Barbara Jenkinson volt. Egyneműkar kategóriában kiemelkedő teljesítményt nyújtva első helyezést értek el.

Fotó: Kapott fotó

A zene után jöhet a jól megérdemelt tenger: strand, sétahajókázás…, majd újra zene! A nagydíjért folyó versenyt a közeli tartományi székhely, Katerini szabadtéri színházában szeptember 22-é, pénteken este rendezik meg.