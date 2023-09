A szüreti napok nyitányaként az óvodások táncoltak, majd az erdélyi testvérvárosból a Mikóújfalusi Fúvósok játszották el a magyar és a székely Himnuszt.

Somogyi Lajos, Ballószög polgármester köszöntőjében kiemelte: „jó csapatnak jó szerencséje van, ahogyan egy rokona megjegyezte. Így vannak ezzel ők is. Ezúttal is jó idő párosult a kiváló programhoz. A település múltját szőlőhöz való kapcsolódásukat megidézve, kitért a jelenre is. Összegezte az idei beruházásaikat. Tavasszal átadták az iskola új ebédlőjét és tálalókonyháját, a Határ úti buszöblöt, a Dózsa György úti forgalomcsillapító csomópontot, nyárra elkészült a sportcentrum új pályája. Jelenleg is tart az önerőből készülő iskolai parkoló. A végéhez közeledik az ipari park kialakítása, ahol a szennyvízelvezetést is megoldották. Kecskeméttel közös ívóvíz-rekonstrukció keretében megtörténik az ívóvíz-gerinc cseréje a református templomtól a buszmegállóig. Folyamatban van a Határút aszfaltozása a Levendula köztől Helvéciáig. Erre a beruházásra 300 millió forintot nyertek. Várhatóan novemberre elkészül.

Végül megjegyezte: a ballószögiek igazi közösséget alkotnak, de csak ők maguk tudnak tenni a közösség fejlődéséért és tesznek is, melyben oroszlánrészt vállal Nagy Gabriella művelődésszervező.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő beszédét a magyar és a székely Himnusz történetével kezdte. Mindkettő a magyar nép küzdelméről szól. Hozzátette: 33 évvel ezelőtt a rendszerváltás után sokan úgy gondolták, a szenvedéseknek vége lesz, de az idő azt mutatja, ez nem így van. Mindig jönnek újabb kihívások, de a magyarok kitartanak.

Ezt követően Somogyi Lajos polgármester és Máténé Nyúl Éva átadták az idei nagyközségi díjakat.

A néptánc, népzene ápolásáért, a népi hagyományok területén kifejtett, magas színvonalú kulturális tevékenységéért a Ballószögi Kincsecskék néptánccsoport részére Ballószög Nagyközségért Kitüntetést adományozták.