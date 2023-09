– A közel két hektáros területen kialakított Tőserdei Kultúrközpont már az első pillanatban szimpatikus volt számomra. Az udvar közepén álló hatalmas, közel kétszáz éves tölgyfa megnyugtató látványa fogadja a látogatót. Ez a kellemes érzés az épületbe belépve sem szűnik meg. Sőt! Az Archeum (rendezvényterem) közepén ugyanis ott áll a tölgyfa társa, amit az építkezések során nem vágtak ki, inkább az épületet alakították, formálták hozzá, hogy megmenthessék az öreg matuzsálemet az utókor számára – mesélte Honti Dorka, aki édesapja halála után néhány hónapja vezeti a Tőserdei Kultúrközpontot Egedi Aliz és Kovács László Árpád segítésével. Dorka szívéhez nem csak édesapja miatt áll közel a Kultúrközpont, hanem mert szinte a létesítmény építésével együtt cseperedett fel. Jelenleg régészként a Kecskeméti Katona József Múzeum Történeti-Néprajzi Osztályán dolgozik.

A feltárás során több értékes leletet is találtak

Megtudtuk, a Honti család 2007-ben költözött Kecskemétről Lakitelekre. Szülei nagy tervekkel érkeztek a településre, ahol megvásárolták a víztorony melletti egykori termelőszövetkezet központi épületeit. Nem véletlenül esett a választásuk erre a területre, információjuk volt ugyanis arról, hogy van ott egy templomrom. Ennek feltárása hatalmas motivációt jelentett a régészet iránt is érdeklődő házaspárnak.

Attila kutatásokat végzett a térség, vagyis Felsőalpár (ahogy korábban hívták) történelmével kapcsolatban, hiszen több középkori térképen is jelölik, hogy itt a tatárjárás előtt templom állt. Amikor a Attila és cégtársa megvásárolta a területet, ahol akkor főként iroda épületek, istálló, méregraktár álltak, csak egy domb utalt arra, hogy talán ott lehet a templom maradványa – vette át a szót Kovács László Árpád, az Árpádszállás Egyesület elnöke, a család barátja.

A feltételezések beigazolódtak, a régészek 2015-ben tárták fel az Árpád-kori templomot.

A feltárás során több nagyon értékes lelet is előkerült. Így például egy ezüst szállal átszőtt pártaöv, amit a szikrai homok olyan szinten konzervált több száz éven át, hogy szinte sértetlenül megmaradt a textil is, nem csak az ezüst szál. Találtak egy bibliaveretet és egy szenteltvíz tartót is, ami szintén egészben megmaradt. Felszínre hoztak még pénzérméket, csatokat, egyéb használati tárgyakat is. Nem titkolt célja volt Attilának, hogy az előkerült leletekből állandó kiállítás legyen a kultúrközpontban. Ez sajnos még várat magára – tette hozzá Kovács László Árpád. Azt is elmondta, hogy a felszentelt templomrom bármikor látogatható, évente egyszer ökumenikus Istentiszteletet is tartanak, de nem ritka, hogy esküvőknek is helyszínt ad.

Mesemúzeum is van a kultúrközpontban

A Tőserdei Kultúrközpont másik látványossága az üzemi konyha épületből kialakított Harminczházas Pálinka Város, ahol vezetett múzeumlátogatásokra várják az érdeklődőket. Ez egyfajta mesemúzeum, ahol az 1930-as évek stílusában berendezett utcakép fogadja a látogatókat, akiket Szabados Zoltán, színművész kalauzol végig a múzeum termein. II. Almássy Archibald történetén keresztül megismerhetik a látogatók a pálinkavárost, a szatócsboltot, a fényképész műtermét, a Piros Alma Szállót, a mozit, a zugkocsmát és a zugfőzőt is.

Az Árpád-kori templomrom ingyenesen látogatható

Honti Dorka azt is elmesélte, hogy korábban étterem is működött a kultúrközpont területén, ott indultak el az úgynevezett pálinkaházi esték, ahová szerteágazó témákban – vallás, politika, képzőművészet, színház, mozi – hívtak előadókat.

Attila mindig egyfajta mecénásként próbált cselekedni, soha nem magát tette előtérbe. Próbált érdekes témákat, embereket idehozni, akik értéket adnak a közönségnek. Havonta egy alkalommal voltak ilyen estek, ami egyre népszerűbb lett. A kultúrközpont mára eljutott arra a szintre, hogy nemcsak Lakiteleken, de a környékbeli településeken élők is látogatják. Nyáron a Tőserdőben üdülők is szívesen jönnek a programokra. Ezekből az estékből nőtte ki magát a Tiszavilág Fesztivál, amit idén nyáron is megszerveztünk, de nagyon keserédes volt – fogalmazott Kovács László Árpád.

Attila bevonzotta ide azokat az embereket, akik próbálnak tenni a közösségért és hisznek abban, hogy lehet jobban, szebben élni. Most hatalmas űr maradt utána és próbáljuk keresni az utat, hogyan folytassuk tovább nélküle.

Próbálunk továbbra is olyan magyar, kárpát-medencei és európai kultúrát közvetíteni az embereknek, ami a mi értékrendünk szerint értéket képvisel, legyen az élőzene, színházi előadás vagy kiállítás.

És mindezt ingyenesen, hogy mindenkihez eljusson, akiben van rá hajlandóság. Mottónk továbbra is Hegyi Barbara mondata: Kultúra nélkül megdöglik minden.

Tovább folytatjuk a romébresztést, azaz a templom makettjének építését. Jövő nyáron is visszavárjuk állandó vendégeinket így például az Országos Wartburg Találkozók résztvevőit, Csík János népzenei táborát vagy éppen a gitárépítőket.

– Honti Attila lángot gyújtott és utat mutatott, és nekünk, akik itt maradtunk az a feladatunk, hogy ezt tovább vigyük – összegezte Kovács László Árpád.