A koncerten Petőfi 200 emlékév tiszteletére több megzenésített Petőfi Sándor vers is elhangzott, így például a Fürdik a holdvilág az ég tengerében, a Rózsabokor a domboldalon és a Befordúltam a konyhára című művek. A repertoárban több könnyűzenei sláger is helyet kapott, így például a The Beatles – Eight Days A Week című száma, a Shrek animációs film Hallelujah betétdala és a hatvanas évek világslágere, a Besame mucho (Szeretlek én). Tóth Gyula saját dala, a Végtelen tér a májust idézte meg. A műsort Zorán és Elvis Presley dalai zárták.