Mint arról korábban beszámoltunk, nagy érdeklődés mellett zajlott idén a II. FolkFeszt – Bajai Népzenei Fesztivál és Kézműves Vásár augusztus végén. A program szervezője a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat volt.

Színes volt a kínálat mind a színpadi programok, mind a kísérőprogramok tekintetében. A szervezők igyekeztek úgy összeállítani azokat, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. A rendezvényen hat zenekar szolgáltatta a népzenét, akik az anyaországból és külhonból is érkeztek: a Bakator Zenekar Debrecenből, a Csángálló Zenekar Győrből, a Duhaj Zenekar Szabadkáról, a Juhász Zenekar Szabadkáról, a Lakatos Róbert és a Rév Zenekar Felvidékről, illetve a Zanthowerkli Zenekar Hercegszántóról érkezett. A népzene kedvelői megtalálhatták a kedvencüket köztük.

A zenés-táncos programokon túl idén is lehetőség volt az óriás Petőfi-legó kirakására közösségi munka keretében.

– Ez mindig nagy élmény, bárhova is visszük a megyében ezt az attrakciót. Újdonság volt, hogy VR-szemüvegen keresztül ismerkedhettünk Petőfi munkásságával, komoly sor alakult ki a sátor előtt az érdeklődők miatt. Rengetegen kitöltötték a Petőfi-totót is a vármegye standjánál, illetve elhoztuk újra a Mesebuszt is Bajára. A FolkFeszten 16 árusítót is köszönthettünk többek között Bajáról, Nagybaracskáról, Kecskemétről, Ballószögről, Kiskőrösről, Császártöltésről – fogalmazott az alelnök.

A visszajelzések alapján jól érezték magukat a látogatók, de a fellépők is.

Az alelnök köszönetet mondott a vármegyei kollégák, a külsős szervezők és a közreműködők áldozatos munkájáért. Mint mondta, a továbbiakban nem feltételen céljuk a rendezvény méretének felduzzasztása, hiszen akkor elvesztené a családias hangulatát. A cél továbbra is az, hogy lehetőséget biztosítsanak a közösségek találkozására, a helyi kulturális örökség és a nemzetiségi kultúrák megismerésére, és persze az, hogy érezzék jól magukat a látogatók. Bács-Kiskun az egyik legsokszínűbb vármegye az országban a nemzetiségek terén is:

– Tizenegy nemzetiség képviselői lakják a vármegyénket. A Bácska, azon belül pedig Baja különösen híres nemzetiségeiről, éppen ezért terveink közt szerepel, hogy a FolkFesztet jövőre is megszervezzük a városban – zárta gondolatait Vedelek Norbert.