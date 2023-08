A Nemes Family cigány kamaraegyüttes zenélt a cigány hagyományok napján a Tó utcai cigány közösségi házban, ahol Kolompár Angéla vezetésével táncos produkciót mutattak be a fiatalok. Emellett játékos hagyományőrző programok és egyéb kulturális érdekességek és közös ebéd várta a program résztvevőit.

Szűcs Csaba alpolgármester szerint az elmúlt közel másfél évtizedben komoly lehetőséget kapott a hazai cigányság az Európai Unió és a magyar kormány támogatásának köszönhetően a kultúra, az oktatás és a foglalkoztatás területén. – Jól látható, hogy a végbement változásoknak köszönhetően a magyar cigányság körében is új szemlélet alakult ki, a munkaalapú társadalom, hogy munkából, és nem segélyekből kell megélni – jelentette ki Szűcs Csaba, aki szerint emellett kiemelt hangsúlyt kap a mindennapokban a cigány kultúra, a cigány hagyományok ápolása is.

– A mai rendezvényen is jól látszik, hogy milyen fontos, hogy a fiataloknak továbbadjuk ezeket az értékeket.

Egy fiatal generáció előadását láthattuk, akik jórészt most ismerkednek a cigány zenével, a tánccal, a dalokkal, jó látni, hogy a fiatalok szívesen vesznek részt ebben az értékőrzésben és továbbadásban – fejtette ki a városvezető.

– A cigány nemzetiség felemelkedését szolgálja, hogy Halason is növekszik azoknak a roma fiataloknak a száma, akik a nyolc általános után szakmát, sokan érettségit szereznek, és ma már az is természetes, hogy vannak, akik egy, vagy akár több diplomát is szereznek közülük, amire már számtalan példa adódik.

Az is természetes, hogy komoly végzettséget igénylő beosztásokban dolgoznak romák, hogy egyre több cigány vállalkozó munkaadó van a városban

– fejtette ki az alpolgármester.