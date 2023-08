Gatter Istvánné még a nővére biztatására közösen kezdte el a babák gyűjtését. Egy kisebb épületben helyezték el otthon, de amikor tatarozni kezdték, akkor bedőlt a közepe, így a babák fedél nélkül maradtak. A gyűjtemény tagjainak azonban otthon nem volt hely. Azt meg nem akarta, hogy tönkre menjenek a gyermekjátékok, így Takácsné Stalter Judit polgármesterhez fordult, aki rögtön felkarolta az ötletet, hogy az egyik önkormányzati épületben helyezzék el őket.

Összesen 174 babának jutott új otthon egy szépen kialakított kiállítóhelyen, szemben a könyvtárral, nem messze a falu központjától.

Jó pár darab még otthon maradt, ugyanis Gatter Istvánné nem találta olyan szépnek azokat, hogy bemutassa őket.

Gatter Istvánné több mint két évtizedes gyűjteményét mutatta be

Fotó: Barta Zsolt

Hogy mi volt a belső késztetés, amely miatt gyűjtővé vált? Mint mondta, sokan voltak testvérek és nem volt sok gyermekjátéka annak idején. Talán idősebb korában pótolta ezt a hiányt. Hogy milyen szempontok alapján gyűjt? Ami éppen megtetszett neki, azt vásárolta, rendelte meg az évek során. Hat évvel ezelőtt már volt egy kiállítása, de most addig maradnak a babák, ameddig szüksége van a tárlatra a falunak.

A bemutató létrehozásában sokan segítettek a faluban, köztük a kultúrház munkatársa, óvónők és festők is. A megnyitó előtt azonban a babákat fel kellett készíteni arra, hogy bemutassák őket. Így a hajukat meg kellett fésülni, a cipőjüket be kellett kötni, a ruhájukat ki kellett mosni. A babák elhelyezésére szolgáló tartókat is támogatók készítették el. Eddig sok kisgyermekes család látta a kiállítást, a lányok odavannak a babákért – mondta Gatter Istvánné.